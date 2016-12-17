– December 17, 2016

الطلبة يبعد كاظم بسبب إساءته للجمهور

بغداد – الزمان

قررت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة العراقي إبعاد اللاعب إيهاب كاظم عن صفوف فريقها الكروي وذلك بعد الإساءة التي بدرت منه تجاه جماهير النادي بعد انتهاء مباراة الطلبة وأمانة بغداد التي أقيمت بينهما اول امس الجمعة وانتهت بالتعادل السلبي. وقال رئيس نادي الطلبة علاء كاظم إن الإدارة قررت إبعاد اللاعب إيهاب كاظم عن صفوف الفريق مع فرض غرامة مالية وذلك لتجاوزاته المعيبة على جماهير النادي عقب مباراة الجمعة. وأشار إلى أن التجاوز الذي حدث ضد جماهير الطلبة هو تجاوز على الادارة وعلى النادي وذلك لأن الجماهير الطلابية خط احمر. وتابع في تصريحاته: على اللاعب إيهاب كاظم أن يقدم اعتذراً رسمياً في وسائل الإعلام لجمهور الطلبة الذي كان صاحب الفضل عليه وعلى جميع اللاعبين.