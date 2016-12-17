– December 17, 2016

رابطة الليغا تحتفي بإختفاء شكاوى عدم دفع الرواتب

بوروسيا دورتموند يتعادل بـ 10 لاعبين وألافيس يهزم ريال بيتيس

{ مدن – وكالات: انتزع بوروسيا دورتموند، تعادلاً بطعم الفوز، من مضيفه هوفنهايم (2ـ2) خلال المباراة، التي جمعتهما اول امس الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم بوندسليغا. تقدم هوفنهايم في الدقيقة الثانية، بهدف سجله مارك أليكسندر أوث، وتعادل دورتموند عن طريق ماريو جوتزه، في الدقيقة العاشرة. وأضاف ساندرو واجنر، الهدف الثاني لهوفنهايم في الدقيقة (20)، وأدرك بيير إيمريك أوباميانج، هدف التعادل لدورتموند في الدقيقة (48). واضطر بوروسيا دورتموند، لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد ماركو رويس، في الدقيقة 41 من الشوط الأول. ورفع بوروسيا دورتموند، رصيده لـ26 نقطة في المركز الخامس، كما رفع هوفنهايم، رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث. لم تمر سوى دقيقتين فقط، حتى تمكن هوفنهايم من افتتاح التسجيل عن طريق مارك أليكسندر أوث، عندما لعبت كرة طولية، استلمها أوث، وراوغ رومان فايدنفلر، حارس دورتموند قبل أن يضع الكرة داخل المرمى. كثف دورتموند من هجماته بحثًا عن تعديل النتيجة، وهو ما حدث بالفعل في الدقيقة العاشرة عندما انطلق عثمان ديمبلي بالكرة وراوغ لاعبي هوفنهايم قبل أن يمرر إلى ماريو جوتزه، الذي سدد كرة أرضية، سكنت المرمى. وانحصر اللعب في وسط الملعب، حتى جاءت الدقيقة (19)، التي شهدت تسديدة قوية من كريم ديمرباي حولها فايدنفلر لركلة ركنية. ولعبت الركلة الركنية داخل منطقة جزاء دورتموند، قابلها بنيامين هوبنه، بضربة رأس، قبل أن تلمس رأس ساندرو واجنر، وتخدع فايدنفلر، وتسكن مرماه معلنة عن تقدم هوفنهايم بالهدف الثاني في الدقيقة (20). بعد الهدف، حاول دورتموند تعديل النتيجة، وكثف من هجماته عن طريق لعب الكرات العرضية من الجانبين في نفس الوقت، لكنه فشل في اختراق دفاع هوفنهايم، المنظم لينحصر اللعب في وسط الملعب. وفي الدقيقة 31 لعب ماركو رويس، كرة عرضية من ركلة حرة من الناحية اليمنى، ارتقى إليها مارسيل شميلزر، وقابلها بضربة رأس لكن كرته علت العارضة. وفي الدقيقة (41) تلقى فريق دورتموند ضربة موجعة، بعد أن تلقى ماركو رويس البطاقة الصفراء الثانية له، ثم الحمراء إثر عرقلته لناديم اميري لاعب هوفنهايم ليضطر دورتموند، للعب بعشرة لاعبين. ومع بداية الشوط الثاني، كاد هوفنهايم، أن يسجل الهدف الثالث، عندما سدد واجنر كرة قوية من داخل منطقة الست ياردات، لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس فايدنفلر، قبل أن يبعدها دفاع دورتموند. وارتدت الكرة، لتصبح هجمة مرتدة لفريق دورتموند، أدرك منها هدف التعادل، عندما مرر عثمان ديمبلي كرة بينية لأوباميانج داخل منطقة جزاء هوفنهايم لعبها من فوق الحارس أوليفر بومان الذي خرج من مرماه لتسكن الكرة المرمى معلنة عن التعادل في الدقيقة (48). واختفت الخطورة تماما حتى جاءت الدقيقة (84) والتي شهدت فرصة هدف مؤكد لهوفنهايم عندما توغل جيريمي تولجان من الناحية اليسرى لينفرد بفايدنفلر، حارس بوروسيا، لكنه سقط بدون أي مبرر داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة، أمر باستئناف اللعب دون توقف. وفي الدقيقة (89) أنقذ فايدنفلر فريقه دورتموند من الخسارة عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليمنى، قابلها اندريج كراماريتش بتسديدة من دخال منطقة الست ياردات، لكن فايدنفلر تألق وأمسك بالكرة. ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط، دون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة فارضًا التعادل (2ـ2).

ألافيس يهزم ريال بيتيس

على صعيد اخر فاز ألافيس على ضيفه ريال بيتيس (1ـ0)، في افتتاح الجولة السادسة عشرة، من الدوري الإسباني لكرة القدم، اول امس الجمعة. ويدين أصحاب الأرض، بالفوز للمهاجم البرازيلي ديفرسون، الذي سجل هدف اللقاء، في الدقيقة (58). ورفع ألافيس، رصيده إلى 21 نقطة، بالمركز الثاني عشر مؤقتًا، بينما توقف رصيد بيتيس الرابع عشر، في الترتيب، عند 18 نقطة.

احتفال رابطة الليغا

من جهة اخرى امتدحت رابطة الدوري الإسباني، اول امس الجمعة، جهود دعم الأندية الإسبانية ماليًا، وأعلنت عن عدم وجود أي شكاوى من اللاعبين في دوري الدرجة الأولى، والثانية بشأن عدم تقاضي رواتبهم العام الماضي. كان إبلاغ اللاعبين، عدم تلقيهم رواتبهم لرابطة اللاعبين، أمرًا شائعًا في الكرة الإسبانية، بالسنوات الماضية في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة، التي ضربت البلد الأوربي. ووصلت الشكاوى لذروتها موسم (2014- 2015)، إذ أبلغ 60 لاعبًا عن عدم تقاضيهم رواتبهم بإجمالي 7 ملايين يورو، لكن الرقم تراجع إلى ستة لاعبين موسم (2015-2016) باجمالي مستحقات 5 ملايين يورو تقريبًا. ولم ترد أي شكاوى بهذا الخصوص، منذ ديسمبر كانون الأول 2015 . وذكرت الرابطة، أنها تمضي قدمًا نحو توزيع مركزي لإيرادات بيع حقوق البث التلفزيوني في 2015، بفضل رئيسها خافيير تيباس، الذي كان وراء تراجع هذه الظاهرة من خلال زيادة إيرادات الأندية. كما كانت قواعد ضبط الميزانية، التي تعاقب الفرق التي تتجاوز حدود الرواتب التي توضع في بداية كل موسم، ضمن العوامل التي ساهمت في ذلك. وذكرت الرابطة، في بيان اول امس الجمعة: حققت الرابطة واحدًا من أهدافها التاريخية في الإدارة المالية.