– December 17, 2016

سواريز: يجب إهداء الكرة الذهبية للبرغوث كل عام

{ مدريد – وكالات: أشاد الأورجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بزميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب الفريق الكتالوني، مؤكدًا أنه لاعب عظيم. وقال سواريز، على هامش تقديم حذائه الرياضي الجديد،: مع احترامي لآراء الكثيرين، ووجود معايير مختلفة لاختيار أفضل لاعب بالعالم، إلا أنه يجب إهداء الكرة الذهبية لميسي كل عام. إنه لاعب عظيم. وانتزع كريستيانو رونالدو، جائزة الكرة الذهبية هذا العام، للمرة الرابعة بفارق كبير من الأصوات عن ليونيل ميسي، والفرنسي أنطوان جريزمان، منافسيه على الجائزة. وأضاف سواريز: أتمنى استمراره ببرشلونة، لكنه حر في تحديد مصيره مع الفريق. تجديد تعاقدي حتى 2021، ليس له علاقة بميسي، أو نيمار. نحن أصدقاء، وعلاقتنا رائعة للغاية، وبيننا تفاهم كبير في الملعب. وعن إمكانية التجديد للبارسا، مرة أخرى: لا أعلم. عقدي الجديد، سينتهي ببلوغي 35 عامًا. وقتها سأحسم الأمر، وفقًا لجاهزيتي البدنية. واختتم هداف برشلونة تصريحاته، مؤكدًا أن حصوله على جائزة الحذاء الذهبي، كأفضل هداف في أوربا الموسم الماضي، كان إنجازًا رائعًا، ومعقدًا، لأن المنافسة بين المهاجمين، كانت أشبه بالديربي.