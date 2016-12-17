– December 17, 2016

الفيديو يقلب تاريخ كرة القدم بـ 10 مشاهد

أخطاءً فادحة تحوّل مسار بطولات وتتحكّم في مصائر المدرّبين

{ مدن – وكالات: ارتكب الحكام أخطاءً فادحة حولت مسار بطولات من فريق إلى آخر، وتحكمت في مصائر عديد من المدربين، لكن الأمر كان سيختلف في وجود تقنية التحكيم بالفيديو، التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرا. وشهدت مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا المكسيكي في كأس العالم للأندية، جدلا بسبب هدف كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الملكي، بعد أن تردد الحكم في احتسابه معتمدا على التقنية الجديدة. ونستعرض لكم فيما يلي بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي كانت ستتغير مع نظام التحكيم بالفيديو:

تسلل مياتوفيتش

حقق ريال مدريد في عام 1998 لقبه السابع في دوري الأبطال بعد تفوقه على يوفنتوس في النهائي، لكن المباراة شهدت جدلا كبيرا، إذ كان بريدراج مياتوفيتش، مهاجم الميرينجي، في موقف تسلل في الهدف الذي سجله، وأعطى اللقب لفريقه.

هدف ميسي

شهدت الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لموسم 2013-2014 مباراة بطعم نهائي في ملعب الكامب نو بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، وكان الروخي بلانكوس بحاجة للتعادل لتحقيق اللقب، في حين البلوجرانا كان مجبرا على الفوز، لكن اللقاء شهد إلغاء هدف لليونيل ميسي بداعي التسلل، بينما أظهرت الإعادة التليفزيونية عكس ذلك.

ليلة أوفريبو في ستامفورد بريدج

لا تزال مباراة تشيلسي وبرشلونة في الدور نصف النهائي من دوري الأبطال موسم 2008-2009 في أذهان البلوز، حيث كان نجمها الحكم النرويجي أوفريبو، حيث حرم الفريق الإنكليزي من 4 ركلات جزاء.

خطأ الغندور

حرمت إسبانيا من التأهل للدور نصف النهائي من كأس العالم 2002 بعد أن ألغى المصري جمال الغندور هدفا صحيحا لفرناندو مورينتيس، بداعي أن الكرة تجاوزت الخط قبل أن يمررها له خواكين سانشيز، لكن الإعادة أظهرت أن الكرة لم تتجاوز الخط.

نهائي مونديال 1966

استفاد المنتخب الإنكليزي من الأخطاء التحكيمية في مباراة نهائي مونديال 1966 أمام ألمانيا، عندما احتسب لها هدفا في الأشواط الإضافية، قادها للفوز باللقب العالمي الوحيد في تاريخها، رغم أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى بكامل استدارتها.

اعتداء تاسوتي على إنريكي

في مباراة الدور ربع النهائي من كأس العالم 1994، اعتدى ماورو تاسوتي، لاعب منتخب إيطاليا وقتها، على لويس إنريكي، نظيره في منتخب إسبانيا، بضربه بالكوع داخل منطقة الجزاء، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن الشوط الثاني، لكن الحكم لم يشاهد اللقطة، وبالتالي حرم الإسبان من ركلة جزاء، علما بأن منتخب الآزوري حسم المباراة 2-1.

خدعة هنري

استغل تييري هنري، نجم المنتخب الفرنسي، يده بشكل واضح لتسجيل هدف غالٍ في مرمى أيرلندا، ليقود منتخب الديوك للتأهل إلى مونديال 2010 بطريقة غير شرعية.

خطأ لم ينساه مورينيو

سجل لويس جارسيا لاعب ليفربول السابق هدفا جدليا في مرمى تشيلسي في إياب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، حيث أظهرت الإعادة التليفزيونية أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى، وأبعدها ويليام جالاس، مدافع الفريق الأزرق، فيما لايزال جوزيه مورينيو، المدير الفني للبلوز، يتذكر هذا الخطأ، الذي حرمه من التأهل للمباراة النهائية في أسطنبول.

يد مارادونا

أشهر خطأ تحكيمي في تاريخ كأس العالم كان بطله الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، حين سجل هدفا بيده في مرمى إنكلترا خلال في ربع نهائي مونديال 1986، ليقود فريقه للتأهل للدور قبل النهائي، علما بأنه سجل هدفا آخر أسطوريا في نفس المباراة.

هدف راموس

أظهرت الإعادة التليفزيونية أن سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، كان متسللا عندما استقبل كرته التي سجل منها هدفه في نهائي دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد العام الجاري، علما بأن الفريق الملكي توج عقب هذه المباراة باللقب رقم 11 في تاريخه.