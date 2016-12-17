– December 17, 2016

محمد بهجت شاعر من القاع المصري – عادل العرداوي

كنت قدوعدت القراء ، بتسليط الضوء على مختارات من اشعار شاعر العامية المصرية (محمد بهجت) المنشورة في مجموعته الشعرية (زجلو كليب) الصادرة في العاصمة المصرية (القاهرة عام /2005) ضمن سلسلة الاداب -القراءة للجميع / مكتبة الاسرة ..

فقد حوت المجموعة (52) نصاً او قصيدة زجلية ، امتازت كل واحدة منها بوحدة الموضوع وبلغة مفهومة وشفافة بأسلوب نقدي لاذع فيه مسحة من الطرافة والسخرية من الاوضاع العامة والاجتماعية السائدة في مصر ، وهي بالمناسبة تشبه الى حد ما ، اوضاعنا في البلدان العربية الاخرى ..

هنا في هذا الحيز المتاح امامي سأختار ابياتاً من نصوص لتلك المجــــــموعة التي هي بين يدي اخترتها لا على التعيين والتخصيص ، لان اشعار المجموعة كـــــــكل جديرة بالاطلاع والقراءة والدراسة والتـــــــأمل وسنحاول في اعدادنا المقبـــــلة تنشر نصوصا مختارة منها بهدف تعريــــــــــف القاريء العراقي والمهتم بشؤون الادب الشعبي ، بلمحات من الزجل الشعبي المصري المعاصر من خلال اشعار محمد بهجت .. فمن مقطوعة له بعنوان (الكدب) ويعني (الكذب) يقول فيها :

ولا كل مين لف العمامه يزينهة

ولاكل مين ركب الحصان خيال ..

الدنيه فيها ناس كتير عايزينهة

وناس قليله ما تتأقلش بمال ..

الكدب راكب ع الحصان متعافي

والصدق لابس خيش او واقف حافي

ياهل ترى نقدر نميز بينهم

ولا .. يعيني حتهزني وتخافي ..!

الكدب .. خيبه .. بس خيبة قوية

والقوه تعمل لك كيان وهوية

مين اللي يكسب ناس قوية وظالمة

ولا .. الحقوق الضايعه والمنسية ..

ونرحل مع سفينة محمد بهجت وقصيدته الاخرى (الدولار والجنيه) .. وهي مقارنة بين حال العملة العالمية (الدولار الامريكي) والعملة المحلية المصرية المترنحة امامها (الجنيه) :

طلع الدولار للشمس يتشمس

شمر له كمه اليمين واتحمس

اما الجنيه المصري يا ولداه

راجع بحزمة فجل ومدمس

***

ركب الدولار عربيه شيك اسبور

واليورو حط ولاده ع البسبور

راحوا (الرفيرا) .. والجنيه قاعد

مستني دور ف عيادة الدكتور

ضرب الجنيه دبانه بالمنفض

وقال : ضروري تصيفوا في الصيف

ماله الشته.. فيه تذكره مخفضه

***

غضب الدولار ولع سيجاره كوبي

زعق الجنيه فين شلتوا مركوبي

عايز اروح البورصه عندي ميعاد

القاش معاكم فكه لركوبي..

يتضح من هذين النصين الشعريين ، ان محمد بهجت يستمد موضوعات ازجاله الشعبية من قاع الحياة الاجتماعية المصرية بكل تناقضاتها ..

وهكذا في معظم قصائد المجموعة الاخرى وهو هنا يسجل انحيازه واصطفافه مع ابناء شعبه من (الغلابة) الفقراء الذين يمثلون الشريحة الكبرى في مصر ..

وتلك شارة تثمين نسجلها لهذا الشاعر الشعبي الذي يصدح صوته معبراً عن احاسيس الناس وتطلعاتهم ومعاناتهم ، وتلك ميزة اساسية يجب ان تتـــــوفر في كل من يعتبر نفسه شاعراً شعبياً..