– December 17, 2016

المعترضون على الحشد – حسين علي الحمداني

عندما غابت التوافقات رجحت الأغلبية رأيها وشرعت قانون هيئة الحشد الشعبي،وفي النظم الديمقراطية البرلمانية لا مكان للتوافقات بل دائما نجد صوت ألأغلبية هو الراجح والحاسم،وفق هذا المفهوم صوتت الأغلبية لصالح قانون الحشد الشعبي بوصفه جزءا من القوات المسلحة العراقية ويأخذ أوامره من القائد العام للقوات المسلحة وبالتالي لن يصبح خاضعا لأية جهة خارج إطار الدولة العراقية.

المعترضون على القانون هم أنفسهم الذين اعترضوا على تشكيل الحشد الشعبي،ومن قبل اعترضوا على تشكيل الجيش العراقي بعد 2003،وهم أيضا يعترضون على شيء لمجرد الاعتراض ليس إلا حتى باتت كلمة( اعتراض)ملازمة لهم في المشهد السياسي العراقي.

من شرع القانون هو البرلمان العراقي الذي يضم كل الطيف العراقي،ومن صوت عليه نواب انتخبهم الشعب ، وإن انسحاب إتحاد القوى وغيرهم من جلسة التصويت أو حتى التصويت ضد القانون لا يعني عدم مشروعية القانون أو دستوريته،بل يمكننا القول إن الأغلبية البرلمانية مارست جزء من حقها في سن وتشريع القوانين وهذه ليست سابقة في البرلمان بل كانت هنالك قوانين أخرى شرعت وفق نظام الأغلبية وليس التوافقات التي يريد منها البعض تعطيل القوانين او المساومة عبر سلة قوانين دفعة واحدة.

بالعودة لقانون هيئة الحشد تلك التسمية التي وجد البرلمان إنها مناسبة،نجد إن هذا القانون الذي يتوجس البعض منه ما هو إلا قانون يجمع جميع الفصائل المسلحة والتي وجدت في الساحة العراقية كرد فعل على وجود تنظيم القاعدة ومن ثم داعش التي استهدفت المدن العراقية،فكان رد الفعل عدة تشكيلات وفصائل قاتلت هذه التنظيمات واليوم ووفق هذا القانون تكون جزء من القوات المسلحة العراقية وتأخذ أوامرها من القائد العام للقوات المسلحة أي رئيس الوزراء بحكم الدستور العراقي وبالتالي المخاوف التي تنتاب البعض من الحشد الشعبي لا مكان لها لأنه سيكون جزء من الجيش العراقي ،لكنها مخاوف مصطنعة قد تلبي رغبات بعض السفارات الإقليمية في العراق والذي تحرك بعض من تريد تحريكه في اية لحظة.

والحشد الشعبي قبل تشريع هذا القانون هو أمر واقع وموجود في الساحة العراقية كرد فعل على احتلال داعش للموصل وتهديدهم باحتلال بغداد في ذروة انهيار الجيش العراقي في وبعد العاشر من حزيران 2014 كان دور الحشد والغاية منه هو تثبيت داعش في أماكن وعودة الثقة للجيش العراقي ،واليوم الأمور تغيرت باتت داعش مطاردة وخسرت الكثير جدا من مواقعها إن لم تكن في طريقها لمغادرة العراق ، تحررت ألأنبار من داعش،وكذلك صلاح الدين،والكثير من أراضي الموصل وقراها تحررت وما تبقى منها في طريقه للحرية ،كل هذا حصل بفضل الجيش الذي استعاد ثقته وأيضا بفضل الحشد الذي بات اليوم وبموجب هذا القانون جزء من الجيش العراقي.