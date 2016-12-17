– December 17, 2016

مقبرة الفيلة – ظافر قاسم آل نوفة

قد يبعث العنوان للنفس شعورا بان موضوعنا سيكون على عالم الحيوان ، او موضوعا يدغدغ مشاعر احبائنا وأكبادنا التي تمشي على الارض ولكنه سيكون بعيدا عنهما رغم حبي للأول وشغفي المفرط للثاني .

الفيلة عندما تبلغ مرحلة الشيخوخة من العمر تبدأ مرحلة الانعزال شيئا فشيئا الى ان تصل الى قرار قد يكون بالغ الصعوبة هو الابتعاد نهائيا عن القطيع فتبحث عن مكان لا يعرفه القطيع ويبعد عشرات الكيلو مترات وتستقر فيه ليكون قبرا لها وغالبا ما تتكون الرحلة من مجموعة من الفيلة الهرمة وتسمى هذه البقعة من الارض (مقبرة الفيلة).

عذرا .. عذرا .. فحياتنا اشبه بحياة الفيلة من حيث الشكل اذ نبدأها بمرحلة الطفولة حيث الدعم والرعاية من كل حدب وصوب وكأن الدنيا تدور لنا وحدنا ومطالبنا تلبى والتأخير مرفوض بحكم قوانين العائلة .

وعند بلوغنا مرحلة الشباب و..آه.. من الشباب نستشعر بان الدنيا هي ملكنا وحدنا ولا شريك لأحد معنا وكلمة (لا) مستحيلة لنا فنحن من نقولها بحكم قوانين الحياة الاجتماعية .

وبعدها ندخل مرحلة (النضج) حيث العلاقات المتشعبة والمختلفة بحسب قوانين العمل وخصوصا اذا كان عملنا يربى العلاقات وينميها اذ يشعرك الغير بانك الرقم واحد والباقي هم الاصفار على جهة اليسار ………..

وما ان ندخل مرحلة خريف العمر او يبدأ شتاؤه بدق ابوابنا بدقاته الخافتة تبدأ مرحلة الانعزال ويبدأ النزول البياني للعلاقات اذ بفقداننا للعمل نكون قد فقدنا طبقة كبيرة من الاصدقاء والاهتمامات ويبقى لنا البيت الذي انطلقنا منه في مرحلتنا الاولى وان زاد ربما شي قليل وهو احتساء (استكان) الشاي على (تخت) في مقهى قريب للبيت ، وبعد مرور فترة على هذه الوضعية وتتلاشى هي ايضا ونعود للعزلة التامة ولكننا لا نملك شجاعة (الفيلة) في اختيارنا الاخير لضوابط دينية واجتماعية .

ولكن البعض ارغموا على المرحلة الاخيرة من حياة (الفيلة) وليس باختيارهم وهي ما تسمى اليوم بـ (دار المسنين) او (دار العجزة) اذ حمل بعض الابناء اباءهم وأمهاتهم الى هذه الدار ليتخلصوا من اعبائهم وتسمى الموت الرحيم عندنا وعند (الفيلة) تسمى الانتحار .

فقط تنويه…. للابن البار والبنت المثالية المتحضرة عندما تقوم بحجز مقعد لذويك في هذا البيت ان تحجزا مقعدين الاول لهما والأخر لك وتعطي ورقة الحجز لابنك من الان وتعطيه اسماء الحوائج واللوازم الواجب توفرها معه لان خبرتك في هذا المجال اوسع