– December 17, 2016

قراءة في النضوج العقلي – ناجح صالح

ما جدوى صحة الأبدان والعقول عليلة ! ما جدوى أن ينضج الرجل جسديا دون نضوج عقله !

الحق أن حجم الجسد لا يقارن بحجم العقل ، فكم من صغير الجسد لكنه كبير العقل .

ان النضوج العقلي هو البوابة لفهم أسرار الحياة ، هو وحده الذي يؤهلنا لخوض معركة المصير في الأجواء التي نحياها كي نبصر الحقائق كما هي دون لبس أو غموض .

كم من رجل كبير الجسد تاه عن الطريق لأن عقله قاصر عن الفهم والادراك ، وكم من صبي في عمر الزهور حباه الله العقل الراشد فكانت خطواته سليمة .

قد تبدو لنا الصورة أحيانا مغايرة لما نتلمسه ونتفحصه حينما يسخن الحوار بين طرفين متنازعين ليغيب صوت العقل ويعلو صدى التهور على الموقف أجمعه .. ثم ينتهي هذا الحوار على عداوة يستفحل خطرها في قابل الأيام.

انه ليس ثمة نضوجاً عقلياً وفكرياً يتكرر بين حين وحين في كل مسألة من المسائل أيا كانت سياسية أو اجتماعية وفي أي حوار بين فريقين متخاصمين .

ان النضوج الفكري علامة فارقة في حسن الأداء واستخدام لغة العقل الاستخدام الأفضل ، ولكن ما الحيلة والبعض من الناس لا يحمل هذه المقومات لتكون أفعاله مشوبة بالحماقة والطيش ، في حين نجد البعض الآخر يتسم بالمرونة والبصيرة ويحمل في طياته مقومات الكياسة والحكمة.

والأمثلة على ذلك كثيرة ، فهذا رجل فقد توازنه في أول معضلة طرأت عليه في محيط أسرته ليضيع معه عقله فلا يعرف السبيل لتجاوز أزمته لتركبه حماقة ما بعدها حماقة في التعامل مع أفراد أسرته .

انه في الواقع لم يكن له شيء من النضوج العقلي ليواجه به أزمته ففقد صوابه وراح يتخبط في ايجاد الحل المناسب .

بينما نرى في الجانب الآخر رجلا له من النضوج العقلي ما لا تستعصي عليه أية أزمة طارئة تحل عليه مستخدما لغة الحوار الهادئ ، مدركا لما يجب أن يفعله في سياق المنطق فحسب .

وفي هذه المعادلة المتأرجحة نرى صبيا من الصبيان تبدو على ملامحه الشجاعة والعزيمة يقف موقف الرجال في حلاوة لسانه وصدق حديثه ونهج سلوكه ليضرب مثلا لغيره أنه قدوة في التعامل مع الآخرين كأن ما في عقله من نضوج هو أكبر من سنه الزمني .

وهذه صبية لم تتجاوز سن المراهقة ولكنها تحمل عقل امرأة في الأربعين في حسن سيرتها وفي خطواتها الواثقة وفي حديثها الرزين ، بينما هناك ثمة امرأة تخطت الأربعين تائهة خطواتها ، نزق حديثها ، تكاد تشم من أنفاسها طيشا لا يحتمل وتهورا تجاوز حدوده .

ألا ترى معي أن العقل بما فيه من نضوج هو هبة من الله يمنحه لمن يشاء من خلقه ، وتلك هي هبة لا تضاهيها هبة أخرى .

فالعقل الراشد وحده الذي يدلنا على معالم الطريق ويحقق لنا الحل الأمثل لأية معضلة مهما قويت شوكتها والا نحن في تيه وضلال وسوء اختيار للطريق الذي نسلكه .

مرة أخرى نقول أن لا صوت يعلو على صوت العقل ، ومن دونه نكون حمقى طائشين متهورين .