– December 17, 2016

أعترافات مدرّس مجنون- نوال علي العزاوي

لاتستغربوا العنوان . فهذه هي الحقيقة

حين يكون عدد طلاب متوسطة (600)طالب ولايوجد غير ثلاثة مدرسين فقط بالتأكيد سيكون هذا حال المدرس

فهو يتعامل مع أخطر مرحلة عمرية للشباب مرحلة المراهقة التي نعلم كلنا صعوبة التعامل معها

وحين ندخل هذه المتوسطة لانجد غير هذا المدرس المسكين الذي يعاني بغياب المدير المستمر والمعاون والمشرفين وبقية المدرسين

نحن في بلد وصلت به البطالة بمعدلات مخيفة هذا غير الطلاب الخريجين واللذين يرتادون المقاهي وعيونهم على نشرات الاخبار والبحث المتواصل في الجرائد عسى أن يجدوا ضالتهم وهم يبحثون عن التعينيات ولكن لاامل

هنا يأتي السؤال!

ماالغرض من هذا التناقض ؟ وكيف لبلد أن يستمر على هذا النحو ؟

كيف له يبني ويربي جيلاً للمستقبل

ترى هل سنجد من يجيب على اسئلتنا؟

أم أن هذا التسائل سيذهب أدراج الرياح كغيره من أسئلة كثيرة يضعها المواطن البسيط أمام المسؤلين

اليس من حقنا أن نفهم ونحن نعيش في حكم ديمقراطي كما يقولون

مشكلة حقيقية عاشها مواطن ذا دخل بسيط وبالتأكيد هناك غيره الكثيرين

أب لخمسة أبناء يكدح لكي يستطيع أن يربي أولاده ويعلمهم وكلنا نعلم أن هذه هي أبسط حقوقه

أحد أبناء هذا الرجل والوحيد من بين أولاده جميعاً رسب في الثالث المتوسط سنتين وحسب تعليمات وزارة التربية لابد أن ينقل الى الدراسة المسائية وفعلاً هذا ماحدث

أنتقل هذا الشاب الى الدراسة المسائية ولكن المفاجأة في الموضوع أن هذا الطالب يذهب ويعود بعد نصف ساعة علماً أن مدرسته بعيدة عن بيته

شك الاب في تصرف الابن ولم يصدقه حين كان يخبره أن هذه المدرسة لايوجد بها مدرسين ولامدير وجميع الطلاب يقفون في الشارع الذي امام المدرسة

وحين أراد التأكد من كلام ولده ذهب يوماً معه الى تلك المدرسة ليتفاجأ بما راه

فعلاً مدرسة كبيرة وصفوف فارغة وطلاب من أعمار مختلفة يقفون في شارع المدرسة دون الدخول اليها

وحين دخل الاب داخل المدرس وجد رجل واحد فقط فيها

اراد هذا الاب المسكين الاستفسار منه فرد عليه وبكل برود

أنا مجنون

هكذا بكل يأس وأحباط مجنون لاني أدخل هذه المدرسة ولايوجد فيها غيري فالمدير خارج المدرسة والمدرسة فيها (600)طالب هل المطلوب مني أن أكون مدرس لهذا العدد من الطلاب

صحيح معي أثنين من المدرسين ولكن كما ترى غير موجودين ماذا تريدني أن أفعل وهل أستطيع أن أسيطر مهما ملكت من قوة على هذا العدد الهائل من الطلاب المشاكسين المزعجين بتصرفاتهم .

لاسيدي لست بتلك القوة لهذا أعترف لك أني مجنون

وحين سأله والد الطالب عن العام الماضي وكيف مر عليهم

أجاب والحسرة في كلماته

أتعرف ياسيدي في العام الماضي دخل من هذه المدرسة (250) طالب الى أمتحانات البكلوريا برأيك كم طالب نجح

اجاب الوالد وحسب مارأه في هذه المدرسة

ثلاثة ضحك المدرس وقال بمرارة شديدة لاسيدي لم ينجح أحد

وقال أتعرف ياسيدي لدي طلاب من سبعة سنين في الصف الثالث المتوسط. كارثة بكل معنى الكلمة

العلم هذه الرسالة التي تبني الاوطان وتربي الاجيال أصبحت تعامل بهذه القسوة وهذه اللا مبالاة

المدرسة التي يجب أن تكون المكان المقدس لانها تحمل رسالة تربوية وأخلاقية مقدسة في رأي

أخبروني أذن

ماهو مصير أبناؤنا

وماهو مصير الأجيال القادمة ومن سيبني هذا البلد

متى نستطيع أن نصل الى ماوصلت اليه أفقر الدول

كيف لنا أن نكون بهذه الحال

ونحن بلد الحضارات والبطولات والنفط

من يجيب على هذا السؤال.