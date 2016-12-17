– December 17, 2016

صعيدي عراقي في دائرة حكومية – نوزاد حسن

حين اراجع دائرة حكومية ثم اخرج منها بجروع معنوية كبيرة اتساءل ان كان اي مسؤول رفيع المنصب او اقل منه يشعر بانه يقوم بواجبه الحقيقي.افكر وانا ابتعد بتعب كبير بعد رحلة الدوران في اروقة الدائرة ان تلوثا روحيا وعطبا مؤلما اصاب روحي.ترى ما هذه العوالم السفلية البعيدة الغارقة بالرشوة والمحسوبية.؟وهل هناك طريق طويل او قصير للقضاء على فساد طبقة من الموظفين فقدت انسانيتها لتتحايل على مراجع بسيط لا يعرف اصول اللعبة جيدا.ان الصورة الادق التي يمكنني ان اصف بها وضع اي مراجع هي صورة الصعيدي في الافلام المصرية.النصب نفسه والاحتيال المتقن الذي يلتف على رقبة المواطن المسكين.قبل ايام مررت بتجربة ملفوفة بحرير الانسانية لكن النهاية كانت تافهة,وكان الثمن مبلغا من المال مع اني دفعت كافة الرسوم.هناك رغبة كبيرة في الحصول على المال لان منطق السياسيين هو ان يحصلوا على الامتيازات والاموال.وما على المواطن المسكين الا ان يلعن الساعة التي دخل فيها دائرة حكومية.

يوميا يمثل العراقي دور الصعيدي صاعدا السلالم ونازلا..يستنسخ الاوراق,ويتذمر لان سعر العريضة مرتفع جدا,والرسوم لا تنجيه من دفع الرشوة.كل هذا يحصل والمسؤولون غارقون بحديث المصالحة الباردة كجثة ميت.

ايها المسؤول في الدوائر يهان المواطن,ويقع ضحية جشع لا حدود له لانه مجرد صعيدي عليه ان يدفع.

تسوية جديدة

ها نحن امام تسوية جديدة ترعاها الامم المتحدة كما قال حسين العادلي من على منبر الشرقية.ويبدو ان هناك تفاؤلا بنجاح الورقة التي لا يعرف احد اهم نقاطها.يدور حديث عن حل سحري تحمله تلك النقاط التي كتبت بحضور البعض.لكن هناك مبادرات اطلقت من قبل اماكن اخرى دون ان تكون هناك نتائج لاعراض مرضنا السياسي.في مكة وشرم الشيخ وهلسنكي التقى القادة ليتفقوا,ومرت الايام ولم يحدث اي تغير.هذه المرة ارى ان الحماس متقد جدا وان هناك توقعا ان تفعل مبادرة التسوية الوطنية فعلها كدواء سيتم تجريبه لاول مرة.لكن هل هناك ارادة لانجاح الحل الجديد لازمتنا السياسية.؟يظن البعض ان العملية السياسية تفتقر الى ارادة تضع مصلحة الوطن في المقدمة.الاطراف كلها تتسلح بدروع مصالحها الحزبية,وعلى وثيقة التسوية ان تفتت صلابة المصلحة الضيقة.اذن لننتظر فجر يوم اعلان ما اعلنه مستشار لجنة المصالحة الوطنية.