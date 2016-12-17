– December 17, 2016

تغيير خطط تطهير الموصل وتوجيهات بحسم المعركة

خبراء يحذّرون عبر (الزمان) من إفشاء الأسرار العسكرية عبر الإعلام

بغداد – محمد الصالحي

رجح مجلس محافظة نينوى تحرير نحو 50 بالمئة من اجمالي مساحة الموصل مع حلول نهاية العام الجاري ، ومن المتوقع تغيير اتجاهات تقدم القطعات العسكرية في محاور القتال بعد اعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي الاسبوع الماضي عن تغيير خطط تحرير الموصل ومراجعتها بشكل شامل.

وقال عضو المجلس عبد الستار الحبو لـ(الزمان) امس ان (القوات الامنية ستغير محاور القتال في الاحياء الجنوبية وفي المحور الشمالي لتحويل مسار المعارك وتشتيت الدفاع بشكل متعرج تفاديا لهجمات داعش والعبوات الناسفة المزروعة على الطرق الرئيسة).واضاف الحبو ان (نهاية العام الجاري سيشهد تحرير 50 بالمئة من اجمالي مساحة الموصل فيما تسيطر القوات المشتركة حاليا على نحو 43 بالمئة من المساحة).مشيرا الى ان (معارك تحرير الموصل تجري وفق جميع الخطط ولاصحة لوجود تلكؤ في تقدم القوات الامنية مطلقا).وسبق ان اشر خبراء عسكريون في تصاريحات لـ (الزمان) خطأ كشف الاسرار والخطط العسكرية عبر وسائل الاعلام كون العدو يستفيد منها.منبهين الى وجود حرب المعلومات الخاطئة لتشتيت جاهزية وتخطيط العدو.مستدركين ان هذا الاسلوب له خبراء في مجالي الاعلام وعلم النفس وهم مختصون به وليس من اختصاص السياسيين وغيرهم.

وكان العبادي قد كشف قبل ايام عن تغيير الخطط العسكرية لمعارك تحرير الموصل التي تقترب من دخول شهرها الثالث ، مشيرا الى ان الطيران العراقي يلعب دورا مهما في المعارك التي اكد انها وصلت الى مراحلها الاخيرة ، مبينا (وضع خطة متكاملة لإعادة النازحين الى مناطقهم الأصلية بعد تحريرها). وبشأن الخطة المدنية لمجلس المحافظة اجاب الحبو بالقول ان (الدوائر الخدمية في المحافظة انجزت اعادة تأهيل الطرق وفتح الافرع الرئيسة في احياء الزهور والزهراء والتحرير كمرحلة اولى من خطتها المدنية).ملفتا الى ان ( تلك الاحياء لم تتضر بشكل كبير وهي صالحة بنسبة 90 بالمئة اضافة الى ان اغلب العوائل لم تغادر تلك المدن حيث ستعود الحياة الى طبيعتها في تلك الاحياء خلال عشرة ايام فقط).بحسب قوله.وتابع ان (القوات الامنية نجحت في تطهير تلك الاحياء بشكل شبه تام من العبوات الناسفة وعززت وجودها الامنية لعدم حصول اي خرق ارهابي).وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـ (الزمان) امس ان (حجم الاضرار في المحافظة لم يتم احصاؤها حتى الان بسبب استمرار العمليات العسكرية وصعوبة اجراء مسح ميداني في الوقت الحالي من الجهات المختصة).

واضاف ان (قضاء الرمادي مركز محافظة الانبار هو الاكثر تضررا بين جميع المدن المحررة بنسبة تدمير بلغت نحو 80 بالمئة وهو بحاجة الى اموال كثيرة لاعادة تأهيله بسبب احتلال داعش).مشيرا الى ان (مدن الفلوجة والصقلاوية ومحافظة صلاح الدين هي الاقل تضررا بنسبة بلغت نحو 15 بالمئة ما بين المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة وهي نسبة نظيفة للغاية مقارنة مع معارك شرسة ضد الارهاب).وقال قائد عمليات تحرير نينوى الفريق الركن عبد الأمير يار الله في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قطعاتنا تمكنت من التوغل داخل احياء الانتصار وجديدة المفتي والسلام ويونس السبعاوي وفلسطين ومستمرة بتطهير الطرق والمباني للمناطق فيما حاول الإرهابيون التعرض على القطعات في حي الانتصار والسلام بالعجلات المفخخة والأشخاص وتمكنت القطعات من تفجير ثلاث عجلات مفخخة وقتل 27 داعشيا). واضاف ان البيان (قطعات الشرطة الاتحادية مستمرة بعمليات التفتيش وتطهير المباني والطرق من العبوات الناسفة وحاول الإرهابيون التعرض على قرى العريج والعذبة وتمكنت القطعات من قتل 22 إرهابيا وتفجير عجلتين مفخختين وشفل مفخخ).وأشار إلى أن (قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير حي الفلاح 1 و2 ورفع العلم العراقي فوق مبانيها وتمكنت من تحرير 40 حيا، فيما حاول الإرهابيون التعرض على قطعاتنا في أحياء التأميم والنور والبكر بالعجلات المفخخة والأشخاص وتمكنت قواتنا من تفجير خمس عجلات مفخخة وقتل 100 إرهابي).

وتابع أن (فرقة المشاة 16 مستمرة بعمليات التطهير للمناطق المحررة وحاول عناصر التنظيم التعرض على قطعاتنا في منطقة بعويزة بالعجلات المفخخة والأشخاص وتمكنت قواتنا من تفجير عجلتين مفخختين وقتل 25 إرهابيا).ونقل بيان لوزارة الخارجية تلقته (الزمان) امس عن قائد العمليات المشتركة رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن طالب شغاتي قوله خلال استضافته بمؤتمر السفراء الخامس انه ( لا توجد أي خروقات في معارك الموصل من قبل القوات الامنية). مشيداً (بتعاون أهالي الموصل مع القوات الامنية من خلال تزويدهم بمواقع داعش).واستعرض الفريق شغاتي (مهام القوات المشتركة وجهاز مكافحة الارهاب في تحرير مدن صلاح الدين والرمادي والفلوجة ومناطق كبيرة من محافظة نينوى والبطولات التي سطروها في تلك المواجهات ضد العصابات الهمجية المتمثلة بداعش).مشيداً (بالدور الانساني للقوات الامنية وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي والبيشمركة والحشد الوطني في اغاثتهم لعوائل نينوى).وأكد ان (التعاون بين المركز واقليم كردستان والحشد الشعبي والحشد الوطني هو الذي عزز النصر في عمليات قادمون يانينوى).موضحا (عدم وجود اي خروقات في معارك الموصل من قبل القوات الامنية). ومن جانبه قال قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري في تصريح امس ان (القيادة أمرت كافة القطعات العسكرية بالتحرك المكثف للبدء باستكمال تحرير كافة المناطق والوصول إلى مركز مدينة الموصل).