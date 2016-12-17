– December 17, 2016

العراقي للتجارة يعيد فتح فرعه في المنطقة الخضراء

الهيمص : تعزيز هوية المصرف بتوحيد تصاميم الفروع

بغداد – الزمان

أفتتح المصرف العراقي للتجارة فرعه في المنطقة الخضراء بعد اعادة تأهيله. وقال مدير عام المصرف فيصل الهيمص في بيان تلقته (الزمان) امس أن (التغيير جاء لتعزيز هوية المصرف عبر توحيد تصاميم الفروع في بغداد وجميع المحافظات لتعكس قيم واهداف المصرف في تغييره نحو الافضل وابراز التطورات الايجابية في القطاع المصرفي العراقي عبر المنتجات الجديدة ومواكبة كل ما يعزز مكانة مصرفنا محليا ودولياً).واضاف اننا (نسعى بجهود حثيثه لتعزيز خدماتنا عبر فروعنا المنتشرة في بلدنا لتوصيل منتجاتنا ورسالتنا الى المتعاملين من قطاعي الافراد والمؤسسات معتمدين بذلك على سفرائنا من المنتسبين بتوفير التقنيات الحديثة الساندة للعمليات المصرفية). واوضح البيان ان (محافظ البنك المركزي علي العلاق حضر الافتتاح اضافة الى عدد من اعضاء مجلس النواب و البعثات الدبلوماسية وعدد من مدراء البنوك المحلية والاجنبية العاملة في العراق وممثلي رابطة المصارف العراقية) . ويذكر ان المصرف تأسس في تموز 2003 ككيان حكومي مستقــل لغرض تسهيل استيراد وتصدير السلع والخدمات من والى العراق خدمة للاقتصـاد الوطني وإعادة تأهيل البلاد بعد أنتهاء العمل ببرنامج النفط مقابـــل الغـذاء التابـع للأمم المتحدة ولتلبية الحاجات الانسانية للعراق واعــادة بنـــاء الاقتصــاد العراقــي واصلاح البنى التحتية ولأغراض أخرى تعود بالفائدة للشعــب العـــــراقي آخــذين بالحسبان الاهمية الاقتصادية للتجارة في اعـــادة تنشيــــط الاقتصـــاد العراقــي وتحفيزه لتحقيق نمو طويل الامد.وبــدأ عمــــله في تشريـن الثاني 2003 كمصرف حكومي مستقل برأسمــال قدره 100 مليون دولار وقد ازداد رأسمـــاله المـــدفـــــوع ليصبح ترليون و سبعمائة وخمسين مليار دينار حيث أضحى المصــرف أحـــد البنــوك الرائـــدة في الشـــرق الاوسط في قطاعي التمويل التجاري والاستثماري.وقد حقق المصرف نجاحــات مبكرة مثــل التــــوقيــــع على اتفــــاقيــات اطاريـــة مع 26 مؤسسة عـــالمية لضمان الصادرات إضافـة إلى أنه كــان مــن أوائــــل المصارف العراقية التي حصلت على خطوط ائتمانية مـــن المصارف العالمية الرصينـــة ذات السمعة الممتـــازة بالرغــم من عدم وجود تصنيف ائتماني لدولة العراق حيث ان هــذا الانجـــاز يعد كبيراً بالنسبـــة للمصرف يضــاف الى قائمـــة الانجازات المهمة والستراتيجية كما ان العمليات المصرفية التي يقوم بها المصرف متوافقة مع الاصول والاعراف الدولية التي تصدرها غرفة التجارة الدولية ومواكبة لتعليمات وقواعـــد مكافحة غسيل الاموال حيث شهد المصرف منذ أن باشر أعماله نمــوا مطــــــرداً في حجم تعاملاته المصرفية وأرباحه الصافية ,إضافــةً الى كونــــه أول مصرف في العراق أعتمــد نظـــــــاما مصــرفيا الكترونــيا يعمل على ربط العمليات المصرفية المختلفة للمصرف وكافة فروعه وتعاملاتـــــــــــه بمختلـف العمـلات بالشبكـــة العالمية لتقديم فضلى واسرع الخدمـــــات المصرفيــــــــة المتنوعة لزبائنه سواءً كانـوا من القطاع الحكومي أم الخاص وبخــــــلاف النظـــــــم التقليديــــة حيث يــوفر هذا النظام خــــدمة شامـــلة للعمليـــات المصرفية ممــــا يتيـــــح امكانية مراقبة ومتابعة كافة البيانات الخاصة بالعمليات المصــــرفية في مــــــوقــــع واحد.ويعد المصرف حسب اقتصاديين أداة فعـــالة لـــدعــــــم القطاع المصرفي المحــــلي ومــن أولوياته اتباع منهج قويم لاعادة بريق هذا القطــــــــــــــاع لتحقيق أقتصـاد عـــــــــراقي متـــين ومن هذا المنطلق يواصل المصرف دعمه لمؤسسات القطاع المصــــــرفي المحلـــي حيث أنـــه أول مصـــرف في العـــراق أعتمــــد شراكة العمل وذلك عن طريــق أصــــــدار الإعتمادات المستندية للقطــــــــــــــــــاع العام مع مصارف القطاع الخاص.