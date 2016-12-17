– December 17, 2016

السفارة الامريكية توزّع المساعدات لنحو 42 ألف نازح موصلي

عودة 750 عائلة مهجّرة من ذي قار إلى مناطق سكناها

بغداد – صباح الخالدي

ذي قار – باسم الركابي

قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، المواد الغذائية والاحتياجات الاساسية وأقراص تنقية المياه إضافة إلى عبوات حفظ المياه ومستلزمات العناية والنظافة للأطفال إلى أكثر من 42 ألف نازح بمدينة الموصل.وقال بيان للسفارة الأمريكية ببغداد ان (توزيع هذه المساعدات دفعة واحدة يعد الأكبر حجما في المنطقة الشرقية للموصل مركز محافظة نينوى منذ بدء العلمليات العسكرية لتحرير الموصل من قبضة عصابات داعش الإرهابية). الى ذلك افتتحت منظمة أطباء بلا حدود الدولية عيادة جديدة للأمومة في تل مرق التي ستمنح العيادة الجديدة للنساء في تلعفر الحصول على خدمات الصحة الإنجابية لضمان توليد أطفالهن بأمان.وقالت منسق المشروع في التل فانيسا روسي في تصريح امس إنه (ومنذ أن بدأنا بتقديم الخدمات على مدار الساعة في عيادة الأمومة في شهر نوفمبر الماضي ساعدنا في إنجاز 103 عمليات ولادة). وأعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة مساعداتها الإنسانية لمعالجة الازمة في العراق بتقديم 25 مليون يورو لتصل بذلك اجمالي المساعدات الى 159 مليونا في 2016.وقال المفوض الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية كريستوس ستيليانديز خلال لقاء غير رسمي للمانحين حول الاستجابة الإنسانية للازمة العراقية ان (عملية تقديم المساعدات الأوربية جارية الان على قدم وساق لدعم العراقيين الذين يعانون خلال هذا الوقت العصيب).واضاف ان (المساعدات الإنسانية الأوروبية ستقدم وفقا لوضع المدنيين سواء في مناطق الصراع أو الفارين من نطاق العمليات العسكرية).واضاف ان (الازمة الإنسانية في العراق واحدة من أكبر وأعقد الازمات في العالم اذ يحتاج الان اكثر من عشرة ملايين عراقي الى مساعدات إنسانية من بينهم 3.3 ملايين مدني مشرد داخل البلاد بالإضافة الى 13 مليونا يتوقع ان يصبحوا في حاجة الى تلك المساعدات بنهاية العام الجاري).واوضح ستيليانديز ان (80 مليون يورو من اجمالي مبالغ المساعدات للعراق مخصص لدعم الاستعدادات التي ستحتاجها الموصل والحالات الطارئة في الحويجة).وأشار الى ان طائرتي مساعدات النمسا وألمانيا وصلا وذلك بعد وصول طائرتين تحملان معدات من فنلندا والدنمارك والسويد الى أربيل في وقت سابق). اعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة ذي قار عن عودة 750 عائلة نازحة من المحافظة الى مناطق سكناها الاساسية في مدن صلاح الدين والانبار وديالى واخرى من نينوى انتقلت الى محلات سكن قريبة من مدنها في دهوك وزاخو وكركوك خلال العام الجاري من مجموع 2563 عائلة كانت المحافظة قد استقبلتها بعد احتلال مدنها من تنظيم داعش الارهابي). وقال مدير الدائرة علي صالح الحلول في بيان تلقته (الزمان) أمس انه (تمت عودة 400 عائلة الى مناطق سكناها في مدن محافظات الانبار وصلاح الدين وديالى بعد تحريرها من تنظيم داعش الارهابي الى جانب 350 عائلة اخرى من نينوى انتقلت الى مواقع قريبة من سكناها حيث التواجد بشكل مؤقت في محافظتي اربيل ودهوك لحين تحرير الموصل حيث العودة الى مناطقهم الاساسية قبل ان تستقبل محافظة ذي قار عشر عوائل منذ بداية معارك تحرير الموصل). واضاف ان (مجموع ما تبقى من العوائل النازحة في المحافظة حاليا 1813 موجودة في عموم وحدات المحافظة الادارية وحسب رغبتها من حيث السكن وشمولها ببرامج المساعدات الغذائية وبرامج المنظمات الانسانية والثقافية).