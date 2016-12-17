السفارة الامريكية توزّع المساعدات لنحو 42 ألف نازح موصلي

December 17, 2016

السفارة الامريكية توزّع المساعدات لنحو 42 ألف نازح موصلي

عودة 750 عائلة مهجّرة من ذي قار إلى مناطق سكناها

بغداد – صباح الخالدي

ذي قار – باسم الركابي

قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، المواد الغذائية والاحتياجات الاساسية وأقراص تنقية المياه إضافة إلى عبوات حفظ المياه ومستلزمات العناية والنظافة للأطفال إلى أكثر من 42 ألف نازح بمدينة الموصل.وقال بيان للسفارة الأمريكية ببغداد ان (توزيع هذه المساعدات دفعة واحدة يعد الأكبر حجما في المنطقة الشرقية للموصل مركز محافظة نينوى منذ بدء العلمليات العسكرية لتحرير الموصل من قبضة عصابات داعش الإرهابية). الى ذلك  افتتحت منظمة أطباء بلا حدود الدولية عيادة جديدة للأمومة في تل مرق التي ستمنح العيادة الجديدة للنساء في تلعفر الحصول على خدمات الصحة الإنجابية لضمان توليد أطفالهن بأمان.وقالت منسق المشروع في التل فانيسا روسي في تصريح امس إنه (ومنذ أن بدأنا بتقديم الخدمات على مدار الساعة في عيادة الأمومة في شهر نوفمبر الماضي ساعدنا في إنجاز 103 عمليات ولادة). وأعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة مساعداتها الإنسانية لمعالجة الازمة في العراق بتقديم 25 مليون يورو لتصل بذلك اجمالي المساعدات الى 159 مليونا في 2016.وقال المفوض الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية كريستوس ستيليانديز خلال لقاء غير رسمي للمانحين حول الاستجابة الإنسانية للازمة العراقية ان (عملية تقديم المساعدات الأوربية جارية الان على قدم وساق لدعم العراقيين الذين يعانون خلال هذا الوقت العصيب).واضاف  ان (المساعدات الإنسانية الأوروبية ستقدم وفقا لوضع المدنيين سواء في مناطق الصراع أو الفارين من نطاق العمليات العسكرية).واضاف ان (الازمة الإنسانية في العراق واحدة من أكبر وأعقد الازمات في العالم اذ يحتاج الان اكثر من عشرة ملايين عراقي الى مساعدات إنسانية من بينهم 3.3 ملايين مدني مشرد داخل البلاد بالإضافة الى 13 مليونا يتوقع ان يصبحوا في حاجة الى تلك المساعدات بنهاية العام الجاري).واوضح ستيليانديز ان (80 مليون يورو من اجمالي مبالغ المساعدات للعراق مخصص لدعم الاستعدادات التي ستحتاجها الموصل والحالات الطارئة في الحويجة).وأشار الى ان طائرتي مساعدات النمسا وألمانيا وصلا وذلك بعد وصول طائرتين تحملان معدات من فنلندا والدنمارك والسويد الى أربيل في وقت سابق). اعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة ذي قار عن عودة 750 عائلة نازحة من المحافظة الى مناطق سكناها  الاساسية في مدن صلاح الدين والانبار وديالى   واخرى من نينوى  انتقلت  الى  محلات سكن قريبة من مدنها في  دهوك وزاخو وكركوك  خلال العام الجاري من مجموع 2563 عائلة كانت المحافظة قد استقبلتها بعد احتلال مدنها  من تنظيم داعش الارهابي). وقال مدير الدائرة علي صالح  الحلول  في بيان تلقته (الزمان) أمس انه (تمت عودة 400 عائلة الى مناطق سكناها  في  مدن محافظات  الانبار وصلاح الدين وديالى  بعد تحريرها من تنظيم داعش الارهابي  الى جانب 350  عائلة اخرى  من نينوى انتقلت الى مواقع قريبة من سكناها  حيث التواجد  بشكل مؤقت في محافظتي اربيل ودهوك  لحين تحرير الموصل  حيث العودة الى مناطقهم الاساسية  قبل ان تستقبل محافظة ذي قار  عشر  عوائل منذ بداية معارك  تحرير الموصل). واضاف ان (مجموع ما تبقى من العوائل النازحة في المحافظة حاليا 1813 موجودة في عموم وحدات المحافظة الادارية وحسب رغبتها من حيث  السكن وشمولها ببرامج المساعدات  الغذائية وبرامج المنظمات الانسانية والثقافية).