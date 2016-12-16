مجلس الأمن يناقش نشر مراقبين في شرق حلب وسط تعثر إجلاء المدنيين

– December 16, 2016

بوتين وإردوغان سيدفعان باتجاه محادثات سورية دون أمريكا والأمم المتحدة

حلب – بيروت – اسطنبول

توركان اسماعيل – الزمان

قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو إن مجلس الأمن الدولي يجتمع الجمعة لمناقشة نشر سريع لمراقبين من الأمم المتحدة في شرق حلب لضمان عدم وقوع انتهاكات ووصول المساعدات الإنسانية للمدينة. فيما توقفت عمليات الإجلاء من آخر مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في حلب السورية الجمعة بعد أن طالب مسلحون موالون للحكومة بإخراج المصابين من قريتين شيعيتين يحاصرهما مقاتلو المعارضة. وقالت مصادر ان المعارضة وافقت على شرطاجراج جرحي البلدتين الشيعيتين . وتوقفت عمليات الإجلاء في اليوم الثاني وسط اتهامات متبادلة بين كل الأطراف بعد صباح شهد تسارعا في وتيرة عمليات الإجلاء. واتهمت مصادر في جماعات المعارضة المسلحة مقاتلين شيعة موالين للحكومة بفتح النار على قوافل الحافلات التي تقل الخارجين من شرق حلب. وأقيمت حواجز على الطرق وأجبرت قافلة حافلات على العودة. كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إنه يعمل عن كثب مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سعيا لبدء سلسلة جديدة من محادثات السلام السورية بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد دون مشاركة الولايات المتحدة ولا الأممالمتحدة.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في اليابان إن المحادثات الجديدة إذا عقدت فإنها ستجري في أستانة عاصمة قازاخستان وستكون مكملة للمفاوضات التي تنعقد من حين لآخر في جنيف بوساطة الأمم المتحدة. وأضاف للصحفيين «الخطوة التالية هي التوصل لاتفاق بشأن وقف شامل لإطلاق النار في كامل أنحاء سوريا. نجري مفاوضات بناءة جدا مع ممثلين للمعارضة المسلحة بوساطة تركيا.» ومضى قائلا إنه اتفق مع إردوغان على أن يقترحا على الحكومة والمعارضة السورية عقد الجولة الجديدة من المحادثات في مكان جديد.

وقال بوتين «يمكن أن يكون المكان الجديد أستانة.»

وقال قائد بالمعارضة في حلب إن مقاتلي المعارضة في شرق حلب في حالة استنفار بعد أن منعت قوات موالية للحكومة المدنيين من المغادرة ونشرت أسلحة ثقيلة على الطريق المؤدي إلى خارج المنطقة. وقال مصدر رسمي سوري إن عملية الإجلاء توقفت بسبب محاولة مقاتلي المعارضة اصطحاب أسرى معهم ومحاولتهم أيضا تخبئة أسلحة في حقائبهم. ونفت جماعات المعارضة في حلب ذلك. وقال مصدر في المعارضة السورية المسلحة إن كل الجماعات التي تحاصر القريتين وافقت الآن على السماح للمصابين بالمغادرة وإن عمليات الإجلاء يمكن أن تبدأ الجمعة. وقال مسؤول سوري الجمعة إن عمليات الإجلاء المتوقفة من شرق حلب ستستأنف بمجرد السماح بخروج المصابين من قريتي الفوعة وكفريا الشيعيتين المحاصرتين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه جرى إبلاغ وكالات الإغاثة المشاركة في عمليات الإجلاء بمغادرة المنطقة دون تقديم أسباب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد من غادروا المدينة في قوافل الحافلات وسيارات الإسعاف منذ بدء الإجلاء صباح أمس الخميس بلغ في المجمل ثمانية آلاف شخص من بينهم نحو ثلاثة آلاف مقاتل وأكثر من 300 مصاب.

وتقول الأمم المتحدة إن 50 ألف شخص لا يزالون داخل الجزء الخاضع لسيطرة المعارضة من حلب . وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في اليابان إن المحادثات الجديدة قد تجري في أستانة عاصمة قازاخستان وستكون مكملة للمفاوضات التي عقدت بشكل متقطع في جنيف بوساطة الأمم المتحدة.

وأضاف للصحفيين «الخطوة التالية هي التوصل لاتفاق بشأن وقف شامل لإطلاق النار في كامل أنحاء سوريا.»

وقال رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية الجمعة إن الهيئة مستعدة للانضمام لمحادثات السلام بشرط أن يكون هدفها تشكيل حكومة انتقالية. واستبعد الأسد التنحي عن السلطة في إطار أي حل سياسي لإنهاءالحرب.

وقال سيرجي رودسكوي المسؤول في وزارة الدفاع الروسية الجمعة إن نجاح قوات الحكومة السورية في السيطرة على شرق حلب يهيئ الأجواء للتوصل لحل سلمي للصراع في سوريا.

وأضاف أن كل المدنيين وأغلب مقاتلي المعارضة غادروا الأحياء التي كانت المعارضة تسيطر عليها من المدينة وأن أكثر من 3400 مقاتل من «المعارضة المعتدلة» سلموا أسلحتهم .