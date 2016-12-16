مسرور بارزاني:استقلال كردستان طريق لحل مشاكلنا

– December 16, 2016

الحوار الكردي اليوم لمناقشة مرحلة ما بعد داعش

دهوك – الزمان

أكد مستشار أمن اقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، الجمعة، أن مطالبة الكرد بالإستقلال هي لحل المشاكل الحالية، مبينا الحاجة الى دعم دولي للاستقلال. وقال بارزاني في كلمة له خلال مؤتمر»استقلال كردستان» الذي نظمته الجامعة الأميركية في دهوكوتحدثت فيه شخصيات بارزة امس الاول في مقدمتها نيجرفان بارزاني رئيس الحكومة وبرهم صالح نائب الامين العام لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ، ان»استقلال إقليم كردستان لن يؤثر ابداً على استقرار المنطقة، خاصة وانها لم تعرف الإستقرار ابداً، فدول هذه المنطقة دائما ما كانت تعاني من الحروب والمشاكل والأزمات فيما بينها». واضاف»عندما نطالب بالإستقلال، فهذا لا يعني بأننا نريد إثارة المشاكل، بل نحن نريد حل جميع المشاكل، وقد جعلونا نكون مضطرين لطلب الإستقلال لحماية أنفسنا». وتابع ان»الإستقلال هو لحمايتنا من تكرار عمليات القتل الجماعي والقصف بالكيمياوي وجميع المآسي التي مرت علينا، وكل هذه الأمور سوف يتم تحقيقها حينما تقوم القوانين الدولية بدعمنا» فيما أعلن مستشار المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني عارف رشدي، الجمعة، أن حزبه سيبدأ يوم غد إجراء حوار مع الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير بشأن حل المشاكل السياسية في إقليم كردستان، مطالبا جميع الأطراف بتحمل مسؤولياتها والاستعداد لمرحلة ما بعد «داعش». وقال رشدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن «من المقرر أن يزور السليمانية وفد من قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني يوم غد السبت»، مبينا أن «الزيارة تهدف الى إجراء حوار مع قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والحركة الإسلامية الكردستانية بشأن معالجة المشاكل السياسية في إقليم كردستان».

وأضاف رشدي أن «الوقت لا يسمح بمزيد من الانشغال بالمشاكل الداخلية»، مطالبا جميع الأطراف بـ»تحمل مسؤولياتها الوطنية والاستعداد للتغييرات المقلبة لمرحلة ما بعد داعش والعمل على تنظيم العلاقة من جديد بين الإقليم وبغداد وضمان حقوقه بشأن الاستقلال» .

وكان رئيس إقليم كردستان وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني دعا، في (20 تشرين الثاني 2016)، الأحزاب السياسية الكردستانية إلى الاتفاق على انتخاب رئاسة جديدة للبرلمان وتشكيل حكومة جديدة واختيار شخص آخر لرئاسة إقليم كردستان لحين إجراء الانتخابات، فيما تعهد ببذل كافة إمكانياته لدعم هذه العملية.