الطيران الأمريكي يدمر أسلحة ثقيلة لداعش في تدمر

– December 16, 2016

قتلى في انفجار ضد مركز شرطة بدمشق

واشنطن – مرسي ابو طوق – بيروت – الزمان

اعلن التحالف العسكري المناهض لتنظيم داعش الجمعة انه دمر اسلحة ثقيلة استولى عليها التنظيم حين سيطروا مجددا على مدينة تدمر السورية نهاية الاسبوع الفائت، بينها دبابات واسلحة مضادة للطائرات. بعد ان فرت قوات الرئيس السوري امام هجومداعش وتركت اسلحتها الثقيلة .

والاحد، سيطر التنظيم على تدمر مجددا واضطر جنود سوريون الى مغادرة المدينة تاركين اسلحة وراءهم.

وقال الكولونيل جون دوريان المتحدث العسكري باسم التحالف في بغداد في بيان ان الجنرال ستيفن تاوسند الذي يقود الحملة الجوية للتحالف ضد الجهاديين في العراق وسوريا منذ صيف 2014 «كان واضحا خلال مؤتمره الصحافي في 14 كانون الاول/ديسمبر لجهة اننا سنضرب هذه المعدات قبل ان تشكل تهديدا للعمليات ضد تنظيم داعش”. ونفذ التحالف ضرباته الخميس في محيط مطار تدمر شمال شرق المدينة وقد اتاحت تدمير اربع عشرة دبابة وثلاثة بطاريات مدفعية مضادة للطائرات ومبنيين سيطر عليهما التنظيم وآليتين.

وقالت قيادة الجيش الاميركي في الشرق الاوسط (سنتكوم) ان 16 مقاتلة للتحالف «اطلقت 22 صاروخا ودمرت 22 هدفا». وكان عناصر التنظيم سيطروا على تدمر للمرة الاولى في ايار/مايو 2015 قبل ان يطردوا منها في اذار/مارس الفائت.

واعلن البنتاغون الثلاثاء ان قوات النظام السوري غادرت المدينة «سريعا جدا» في مواجهة «ما يرجح انه احد الهجمات المضادة الاكثر قوة» التي شنها تنظيم داعش .

وفي دمشق ، وقع انفجار الجمعة في دمشق وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان لافتا الى سقوط جرحى.

من جهتها، نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق ان «تفجيرا ارهابيا وقع في قسم شرطة الميدان بدمشق».

وقال المرصد السوري ان «انفجارا هز حي الميدان في وسط العاصمة» السورية.

وافاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان «امراة قتلت» من دون ان يحدد ما اذا كانت انتحارية او ضحية صودف وجودها في المكان.

من جهتها، كتبت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من النظام على صفحتها على فيسبوك «انفجار ارهابي في قسم شرطة الميدان» لافتة الى «مقتل الانتحارية واصابة ثلاثة شرطيين بجروح».