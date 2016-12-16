أجراءات قضائية لاستعادة قطع اثرية نهبها داعش من العراق وسوريا

– December 16, 2016

واشنطن – الزمان

بدات الولايات المتحدة امس اجراءات قضائية لمكافحة تهريب القطع الاثرية التي نهبها تنظيم داعش من سوريا والعراق لتمويل انشطته، في سابقة تهدف الى تفادي اختفاء كنوز لدى هواة جمع القطع الاثرية. وقدم المدعي الفدرالي في مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن طلب مصادرة يتعلق بخاتم وقطع من الذهب تقدر بعدة ملايين من الدولارات، في آلية تستند قانونيا الى العقوبات الاميركية التي تصنف تنظيم داعش «مجموعة ارهابية اجنبية». واكد مساعد المدعي العام ارفيند لال ان الهدف من الاجراء هو تحذير هواة جمع الاثار حول العالم من ان شراء هذه القطع لا يضمن اي حق شرعي بملكيتها.

رصدت هذه القطع الاثرية التي تشمل لوحة حجرية من الحقبة الاشورية الحديثة في صور عثر عليها في هاتف محمول واجهزة الكترونية اخرى تخص ابو سياف، احد المسؤولين الماليين الاساسيين لتنظيم الدولة الاسلامية قبل مقتله في ايار/مايو 2015 فيغارة اميركية في سوريا.

كان ابو سياف مكلفا جمع الاموال لصالح التنظيم عبر الاتجار بقطع اثرية، سواء ببيعها مباشرة او بفرض ضريبة على تجارة قطع منهوبة من مناطق تزخر بالكنوز الاثرية التاريخية .

واكدت الخارجية الاميركية ان التنظيم جمع ملايين الدولارات بهذه الطريقة.

واوضح ارفيند الخميس لوكالة فرانس برس ان القطع الاربع الواردة في الملاحقة القضائية غير المسبوقة هي الاولى التي يتم التعرف اليها بوضوح، لافتا الى «العثور على صور كثيرة جدا (لقطع اثرية) في هذه الاجهزة الالكترونية».

لكنه رفض التاكيد ان كانت الولايات المتحدة تعلم بمكان القطع المذكورة، مؤكدا ان السلطات الاميركية، في حال استرجعتها، فستردها الى مالكيها الشرعيين.

وقال ان «الاثار المصادرة في الغارة على ابو سياف اعيدت الى العراق».