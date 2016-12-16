وكيل أسبق لجهاز المخابرات  لـ (الزمان): الطيارون المصريون يقدمون خبراتهم للجيش السوري 

– December 16, 2016

القاهرة – مصطفى عمارة

فى الوقت الذى تسربت فيه انباء عن وجود طياريين مصريين يدعمون نظام الرئيس السوري بشار الاسد فى سوريا ،اكد محمد رشاد وكيل جهاز المخابرات الاسبق ل (الزمان )ان الطيارين المصريين لايشاركون فى العمليات العسكرية ،ولكنهم يقدمون خبرتهم فى مجال القوات الجوية للجيش السورى فى التعامل مع الطائرات الهليكوبتر والاهداف الارهابية ،فضلا عن اكتساب الخبرات فى مجال محاربة الارهاب لا سيما فى تشابه الاوضاع فى كل من حلب وسيناء . ووصف عادل الحلوانى مدير مكتب الائتلاف السورى بالقاهرة ان ما يحدث فى حلب وصمة عار فى جبين الدول العربية والاسلامية التى لم تتحرك لوقوف تلك المجزرة حق المدنيين واضاف د/ محمد حسين استاذ السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة ان التصويت فى مجلس الامن اثبت ان هذا المجلس لا يدافع الا عن طوائف معينة بينما المسلمون يذبحون كل مكان دون اى حراك .

من ناحية اخرى برر الوفد اللبنانى امتناعه عن التصويت لصالح قرار الجامعة الذى عقد مساء امس على مستوى المندوبين بانه لا يريد اقحام نفسه بالمشاكل الداخلية العربية .طبقا لقرار مجلس الوزراء اللبنانى بالجامعة ان اتصالات تجرى لعقد اجتماع للجمعية العامة للامم المتحدة لاتخاذ موقف ضد مجازر حلب تجنبا لاستخدام الفيتو الروسى فى مجلس الامن الى ذلك ،اكد مصدر برئاسة الجمهورية للزمان ان الرئيس السيسى يشعر بارتياح لنتاائج زيارة سامح شكري للولايات المتحدة، حيث اظهرت تلك الزيارة مدى اهتمام الادارة الامريكية بمص.ر فعلى الرغم من انشغال ترامب باختيار مساعديه الا ان شكرى قابل مايكل خلين مستشار الامن القومى الامريكى والذى عمل مدير للمخابرات الامريكية الحربية بالتزامن مع عمل السيسى كما ان جيمى ماتيس عمل عن قرب مع السيسى اثناء تولية قيادة المنطقة المركزية الامريكية بينما كان السيسى مدير للمخابرات ثم وزير للدفاع وتوقع المصدر ان تستانف الادارة الامريكية مساعداتها العسكرية لمصر فى ظل توجهات الادارة الامريكية الجديدة بان تلعب مصر دورا محوريا فى المنطقة فى مجال مكافحة الارهاب فى المقابل اكد د / حسن ابو طالب رئيس التقرير الاستراتيجى للاهرام فى تصريحات خاصة انه يجب عدم الافراط فى التفاؤل تجاه توجهات الادارة الامريكية الجديدة لمصر ورغبتها ان تلعب دورا محوريا فى الفترة القادمة الا ان هناك خلافات فى الرؤى بين مصر والادارة الامريكية الجديدة خاصة بالنسبة لموقفها من السعودية فى ظل قانون جاستا والذى يحمل السعودية مسئولية ارهاب مواطنيها ةكذلك انحياز الادارة الامريكية لاسرائيل وتجاهلها القضية الفلسطينية والتى تمثل لمصر قضية امن قومى فى السياق ذاته كشفت مصادر قبطية ان وفد من الاقباط المجر يستعد لمقابلة قيادات فى الادارة الامريكية لمطالبتها بالضغط على النظام مصرى للتصدى لظاهرة التمييز ضد المسيحيين فى تولى بعض المناصب وتوفير الحماية اللازمة لهم خاصة ان الادارة الامريكية الجديدة تولى اهتمام كبير بالهوية المسيحية لمسيحيى المنطقة والذى يمكن ان يخلق صداماً مع النظام المصري.