أمريكا:سنغافوري يرسل مكونات قنابل إلى العراق عبر ايران

– December 16, 2016

واشنطن – الزمان

قالت وزارة العدل الأمريكية إن مواطنا من سنغافورة أقر بالذنب أمس في تهمة تتعلق بدوره في تصدير غير قانوني -عبر إيران- لأجزاء تم اكتشافها في عبوات ناسفة بدائية الصنع في العراق. وكان قد تم ترحيل ليم يونج نام المعروف أيضا باسم ليم (42 عاما) من اندونيسيا في وقت سابق هذا العام. وأضافت الوزارة في بيان أن من المقرر أن يصدر الحكم عليه في التاسع من مارس آذار في واشنطن واتفقت الأطراف على أنه سيواجه السجن لمدةتتراوح بين 46 و57 شهرا بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 100 ألف دولار. ولم تشر المصادر القضائية الى الفترة الزمنية التي تم فيها تصدير القنابل .

وكانت اصابع الاتهام تشير الى ايران في دعم الجماعات الارهابيم بما فيها القاعدة لضرب المصالحالامريكية الامر الذي تنفيه طهران .