معرض جدة الدولي للكتاب يحتضن 450 دار نشر

– December 16, 2016

جدة – الزمان

لا يزال الاقبال متواضعا على اهم معارض الكتب في السعودية في حين يأمل الناشرون بتحقيق مبيعات تفوق ما حصل في العام الماضي ، حيث بدأ معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الثانية الخميس في أرض الفعاليات بأبحرالجنوبية بمشاركة 450 دار نشر من 30 دولة عربية وأجنبية.

ويقدم المعرض هذا العام ما يزيد عن مليون و500 ألف عنوان في شتى النواحي المعرفية.

وكرم الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة خلال الافتتاح بعضا من الشخصيات الرائدة في عدة مجالات وهم محمد علي حافظ في ريادة الإعلام ومحمد علي علوان في ريادة القصة والأدب وفاتنة كاتب في دعم المرأة السعودية.

ويذخر المعرض بالأنشطة الثقافية المتنوعة مثل الأمسيات الشعرية والندوات والعروض المسرحية لطلاب المدارس والجامعات وورش العمل لتصميم الأغلفة والرسم والنحت.

كما هيأ المعرض ست منصات لتوقيع المؤلفين والمؤلفات الذين وصل عددهم إلى 221 مؤلفا ومؤلفة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة ورئيس اللجنة العليا للمعرض قوله في الافتتاح إن «معرض جدة الدولي للكتاب يشكل بفعالياته المختلفة نقلة نوعية لقيم الثقافة ودعم حركة النشر والتأليف وإثراء الحراكالمعرفي واحتضان الأدباء والمثقفين.»

وتعد جدة أكثر مدن السعودية انفتاحا إذ تطل على البحر الأحمر وبها مطار الملك عبد العزيز الدولي الأكثر نشاطا بالمملكة. ويبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة.

ويأمل منظمو المهرجان في جذب نحو مليون زائر هذا العام بعد أن بلغ عدد الزائرين في العام الماضي نحو 750 ألفا. ويستمر المعرض حتى الخامس والعشرين من ديسمبر كانون الأول الجاري.