رئيس سيارات نيسان يتوقع مبيعات قياسية 

– December 16, 2016

يوكوهاما (اليابان) – (رويترز) – قال كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لشركة نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات إن الشركة ستحقق مبيعات قياسية في 2017 مع تعزز الطلب بفضل تحسن نمو الاقتصاد العالمي مما سيعوض أثر تقلبات سعر الصرفوأسواق السلع الأولية.

وقال غصن إنه واثق من أن سياسة التجارة الأمريكية تحت الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستواصل تشجيع العلاقات القوية مع المكسيك حيث تنتج نيسان السيارات للتصدير إلى الولايات المتحدة. وثمة مخاوف من خطر ارتفاع التكاليف لنيسان وصناع السيارات الآخرين إذا وفى ترامب بتعهداته إعادة التفاوض على اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) أو فرض رسوما على السيارات المستوردة من المكسيك.

وبحسب أحدث أرقام المبيعات العالمية باعت نيسان 4.52 مليون سيارة وشاحنة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول بعد أن حققت مبيعات قياسية بلغت 5.42 مليون في 2015. وأبلغ غصن الصحفيين اليوم الجمعة «أعتقد أن 2017 سيكون عاما جيدا. أعتقد أننا سنرى نموا اقتصاديا معقولا وبخاصة في صناعة السيارات… أعتقد أننا سنحقق رقما قياسيا للمبيعات في 2017.» وأضاف أن ارتفاع أسعار المواد الخام وتقلبات سعر الصرف سيظل مصدرا للمخاطر في الصناعة لكن نمو الاقتصادات العالمية سيبقي الطلب على السيارات قويا ويعوض أثر ذلك. تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسارع النمو العالمي إلى 3.3 بالمئة في 2017 من 2.9 بالمئة هذا العام مع تلقي الاقتصاد الأمريكي دفعة للأمام من خطط إدارة ترامب لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العام.