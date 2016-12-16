أدلة على وجود جليد على الكوكب سيريس

– December 16, 2016

كاليفورنيا – رويترز : اكتشف العلماء أدلة على وجود جليد على كوكب سيريس القزم.

وعرض الباحثون النتائج التي توصلوا إليها في اجتماع الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي في سان فرانسيسكو أمس الخميس (15 ديسمبر كانون الأول). ووجود الجليد شيء هام لأن الماء هو عنصر أساسي للحياة. ويعتقد العلماء أن السطح العلوي لكوكب سيريس غني بالهيدروجين بتركيزات أعلى في مستوى خطوط العرض المتوسطة والعليا وهو ما يتسق مع نظرية وجود مياه وفيرة. ووجد الباحثون -بخلاف طبقة الجليد الصلبة- أن من المرجح وجود مزيج من المواد الصخرية ذات المسام حيث يسد جليد مسامها.