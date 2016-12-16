الصين تغلق آلاف المواقع الضارة والفاحشة وألمانيا تحذر من ياهو 

– December 16, 2016

بكين- برلين -(رويترز) – قال مكتب مكافحة المواد الإباحية والمنشورات غير القانونية في الصين إن السلطات أغلقت أو «تعاملت مع» آلاف المواقع الإلكترونية بسبب نشر محتوى «ضار» أو إباحي أو فاحش منذ أبريل نيسان. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المكتب أنه تم إغلاق أو مقاضاة 2500 موقع وحذف أكثر من ثلاثة ملايين منشور «ضار» في ثمانية أشهر حتى ديسمبر كانون الأول خلال حملة «لتنقية» الإنترنت في الصين وحماية الشباب.

وشددت الحكومة قبضتها على الفضاء الإلكتروني في الشهور الأخيرة وفرضت قيودا جديدة على القطاع سريع النمو. ولا تتهاون الدولة مع ما تعتبره محتوى فاحشا أو بذيئا أو غير قانوني وحذفت عشرات الآلاف من المواقع في عام واحد. وذكرت شينخوا إن موقعين خبريين شهيرين عوقبا أيضا بسبب نشر محتوى «غير قانوني». ولم تحدد شينخوا اسم الموقعين. وفي المانيا ،انتقد المكتب الاتحادي لأمن المعلومات في ألمانيا موقع ياهو الخميس لفشله في تطبيق تقنيات تشفير ملائمة لحماية البيانات الخاصة بالمستخدمين.

ونصح المكتب المستخدمين الألمان ببحث إمكانية الانتقال إلى بدائل للبريد الإلكتروني بعدما كشف ياهو عن اختراق ثان لبيانات المستخدمين أثار مخاوف من احتمال إقدام شركة فيرايزون على إلغاء صفقة لشراء عمليات الانترنت الأساسية في ياهو.

وقال آرني شوينبوم رئيس المكتب إن حماية بيانات المستخدمين ينبغي أن تكون على رأس الأولويات لدى كل شركات الانترنت.

وقال في بيان «بالنظر إلى تكرار حالات سرقة البيانات ينبغي للمستخدمين أن ينظروا بتمعن في أي الخدمات التي يرغبون في استخدامها في المستقبل وينبغي أن يكون الأمن جزءا من هذا القرار.»

وفي إشارة إلى استخدام ياهو لخاصية (إم.دي 5) لتشفير كلمات المرور قال المكتب إن هذه الخاصية لم تعد «حديثة وتعتبر غير آمنة».

من جهة اخرى ، قال موقع فيسبوك امس إنه سيطرح عددا من الأدوات الجديدة لمنع انتشار قصص إخبارية زائفة على شبكة التواصل الاجتماعي.

وستسهل الشركة على المستخدمين الإبلاغ عن المقالات الزائفة على صفحاتهم الرئيسية وستعمل مع مؤسسات مثل سنوبس المتخصصة في مراجعة الحقائق و(إيه.بي.سي نيوز) و(أسوشييتد برس) في مسعى للتأكد من مصداقية القصص. وتعرضت فيسبوك لانتقادات شديدة لفشلها في وقف فيض من المقالات الإخبارية الكاذبة خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية .