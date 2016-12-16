إمبراطور يعاني من البرد

– December 16, 2016

طوكيو -(رويترز) – قال مسؤول في وكالة رعاية القصر الإمبراطوري الجمعة إن إمبراطور اليابان أكيهيتو (82 عاما) يعاني من برد وحمى وألغى مهامه الصباحية .وأضاف المسؤول أن الإمبراطور ليس لديه أي مهام مقررة بعد ظهر اليوم وغدا وسوف يخلد للراحة في القصر الإمبراطوري.

كان أكيهيتو قال في أغسطس آب إنه قلق من أن ظروف السن قد تجعل من الصعب عليه القيام بمهامه. واعتبرت هذه التصريحات على نطاق واسع بأنها إشارة إلى رغبته في التنازل عن العرش وهي خطوة لم يسبق لها مثيل في تاريخ اليابان الحديث وليستممكنة بموجب القانون الحالي. ويعالج أكيهيتو من سرطان البروستاتا وسبق وأن أجريت له جراحة في القلب وشخصت إصابته بالانفلونزا في فبراير شباط. وهناك أربعة ورثة ذكور لعرش اليابان بينهم الأمير هيساهيتو 10 سنوات وهو الحفيد الوحيد للإمبراطور .