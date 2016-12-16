تسوية تاريخية .. مع مَن؟ ولصالح مَن ؟

– December 16, 2016

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فاتح عبد السلام

يبدو أن الأمر في العراق ، بعد سلسلة من المجسات الاقليمية والمحلية ، بات يأخذ مساراً جديّاً في اشهار ورقة التسوية الموصوفة بالتاريخية .

أولاً ، لا تتحدث هذه الورقة عن المسمى الحقيقي للطرفين الواجب عليهما اقرار التسوية أو شمولهما بها .

ولا نعلم إن كانت، من خلال وصفها بالتاريخية، تعني تسوية بين الطوائف وليس تسوية سياسية . في الوقت الذي يشهد العراق في خلال سنوات ما بعد الاحتلال الامريكي عام 2003 صراعاً سياسياً ، حتى لو قُرعت له طبول الطائفية ، كجزء من عدة العمل الحزبي

والسياسي .

وإذا كانت تسويةً سياسيةً، فهل تعني تسويةً بين أطراف العملية السياسية أم بين هذه العملية والأطراف التي خارجها ؟، وهؤلاء أيضاً ينقسمون بين موالين للعملية من الخارج وبين معارضين لها جملة وتفصيلاً .

كما إن بند عدم شمول التسوية أولئك الذين تلطخت أيديهم بالدماء ، لايزال بنداً غامضاً وواسعاً أو ضيقاً بحسب مقتضى اللعبة السياسية وحجم الجدية ، هل يشمل هذا البند الذين خاضوا بدماء العراقيين قبل عام 2003 أم الذين لا يزالون حتى اليوم يخوضون في دمائهم وينتهكون حرماتهم كلما وجدوا الى ذلك سبيلاً .؟

ربما لا يمتلك طرف عراقي اجابات على هذه الأسئلة المتقاطعة ، لأن الدافعين لإقامة هذه التسوية الاجبارية من قوى خارجية ، لم يخوضوا معهم في التفاصيل التي لا تزال أهم من عنوان التسوية، لأن التفاصيل المختلف عليها وبسببها هي بمثابة الجسد للعنوان الذي بدوره يكون الرأس المسمى بالتسوية التاريخية . ما أتعس حظ العراق فيما، اذا انجز اقليم كردستان استقلاله ، وبقي الجزء العربي يكابد ويلات العُقد التاريخية الى الأبد .