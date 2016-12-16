– December 16, 2016

مرصد اوربي يتوقع موجة ثلوج تضرب العراق والمنطقة

بغداد – تمارا غبد الرزاق

أعلن المرصد الاوربي للانواء الجوية، قدوم منخفض قطبي قوي جدا بطبقات الجو العليا من سيبيريا بروسيا ليتمركز في العراق متسببا بسقوط ثلوج في عموم العراق.وذكر المرصد في بيان امس أن (منخفضا قطبيا قويا جدا بطبقات الجو العليا قادم من سيبيريا بروسيا سيتمركز في العراق وتتوزع خطوط النزول الى شمال ووسط الخليج العربي).واضاف ان (توقعات أولية تشير الى سقوط ثلوج على جميع أنحاء العراق،اما في شمال دولة الكويت فتوقع المرصد هطول موجة صقيع واحتمال لسقوط ثلوج خفيفة بالعبدلي قرب الحدود العراقية).وتوقع المرصد (إنخفاض درجات الحرارة الى خمس درجات تحت الصفر في محافظات بغداد وكربلاء والنجف ومتوقع موجة قطبية تكون جليدا على أسطح البيوت والسيارات وكذلك احتمالات نزول ندف الثلج لأول مرة هناك وانخفاض درجات الحرارة ليلا وصباحا الى ست درجات تحت الصفر).واوضح البيان ان(هذا المنخفض سيبيري قطبي باللون الأزرق ويتمركز بقوة على العراق وإيران وبلاد الشام وتبلغ مساحة المنخفض حوالي 100 الف كيلومترا وهو يتحرك حتى جنوب الخليج وستصل ذيوله الى غرب القارة الهندية).وكان المتنبئ الجوي العراقي صادق عطية توقع الاربعاء الماضي على موقعه في التواصل الاجتماعي أن (تشهد بغداد والمحافظات منتصف الاسبوع المقبل موجة برد شديدة تؤدي الى تدني مستوى الرؤية في بعض المناطق). محذرا ( المواطنين بأخذ الاحتياطات من الان وخصوصا مرضى الجهاز التنفسي والحساسية والاطفال وكبار السن).واضاف (ندعة المزارعين العراقيين في عموم مدن البلاد من موجة البرد التي تجتاح العراق إعتبارا من منتصف الاسبوع المقبل).