– December 16, 2016

محكمة واسط تسترجع 286 مليون دينار من محكومين

واسط – صلاح الربيعي

أعلنت رئاسة محكمة إستئناف واسط الاتحادية أن محكمة جنايات المحافظة استرجعت مبلغ 286 مليون دينار من أربعة موظفين محكومين بالحبس وفق المادة 340 من قانون العقوبات.وقال رئيس الإستئناف القاضي غالب عامر الغريباوي في بيان امس إن (محكمة الجنايات نجحت في إستعادة مبلغ 286 مليون دينار نقداً).واضاف أن (المبلغ استرجع من أربعة موظفين في احدى الدوائر الرسمية حكمت عليهم الجنايات بالحبس وفق المادة 340 من قانون العقوبات).واوضح البيان ان ( رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، في 9 كانون الثاني 2016 أن العام الحالي عام القضاء على الفساد، وفيما بين أن الفساد ليس له دين أو مذهب مشيرا الى وجود تواطؤ بين الفاسدين والارهابيين).