لجنة الأمن النيابية تشرع بإقرار قانون حظر الأسلحة

– December 16, 2016

بغداد – محمد الصالحي

أعرب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ماجد الغراوي، عن عزم لجنته إقرار مشروع قانون حظر الأسلحة، خلال الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب.

وقال الغراوي في تصرح امس ان (لجنة الأمن والدفاع على أبواب تشريع قانون حظر الأسلحة وتداولها ان “تشريع قانوني المحكمة الاتحادية، ومجلس القضاء يساعدان على سريان القانون قانون حظر الاسلحة وتطبيقه واشار الى إن، (“حظر الأسلحة يساعد على تعزيز الأمن في المدن).وتابع الغراوي، ان(هناك قوانين تتعلق بحياة المواطنين وقوانين تجري عليها تعديلات، كقانون الإصلاح الزراعي والاستثمار، فضلا عن الكثير من القوانين التي ستنجز في الأيام المقبلة لإقرارها بعد العطلة التشريعية).