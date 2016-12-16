– December 16, 2016

صلاح الدين يطالب المنظمات الدولية لاعمار البنى التحتية

صلاح الدين – مازن عبد الحميد

طالب محافظ صلاح الدين أحمد عبدالله الجبوري، المنظمات الدولية باعمار المرافق المدمرة في المحافظة بسبب عصابات داعش الارهابية.وقال بيان امس ان (الجبوري ناقش مع مانيوق ماثيو رئيس القسم السياسي في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي واقع المحافظة وماتعرضت له من دمار في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والزراعية والصحية والنفطية والبنى التحتية نتيجة يسطرة تنظيم داعش الإرهابي على المحافظة).واضاف ان ( الجبوري طالب المنظمات الدولية أن تزور المحافظة وتقدم المزيد من الدعم لأعمارها في إعادة الحياة إلى بعض مرافقها المدمرة ومنها الصحية والتربوية والتعليمية والإضافة الى الدعم الإنساني والاغاثي كونها تشهد ازدياد عدد النازحين من المناطق غير المحررة من داعش مع قله الدعم الحكومي).واوضح البيان ان (حكومة المحافظة تسعى لفتح جميع الافق والتعاون مع المنظمات الدولية والإنسانية من اجل تقديم الدعم لتخفيف معاناة المواطنين).