– December 16, 2016

النقل يفـّرغ بواخر محملة بالرز لصالح التجارة

بغداد – شيماء عادل

أعلنت وزارة النقل أن الشركة العامة للنقل البري افرغت أربع بواخر محملة بالرز في ميناء أم قصر في محافظة البصرة لحساب البطاقة التموينية.وقال بيان للوزارة تلقته ( الزمان ) أمس ان ( أسطول شاحنات الشركة قامت بتفريغ حمولة أربعة بواخر رز كانت راسية في ميناء ام قصر وتم نقل الحمولة الى مخازن وزارة التجارة).ونقل االبيان عن مدير عام الشركة عبد الامير المحمداوي انه (تم تفريغ حمولة الرز بوقت قياسي وان أسطول الشركة ينقل مادة الحنطة ايضا من سايلو اربيل بواقع 55 الف طن، ومن دهوك بواقع 50 الف طن ومن محافظة السليمانية بواقع 10 الاف طن الى جميع المحافظات ).واضاف ان (شاحنات النقل البري اتجهت كذلك لنقل مادة زيت الطعام من محافظة كركوك وفق العقد المبرم مع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وايصالها الى مخازن وزارة التجارة لتأخذ طريقها الى وكلاء المواد الغذائية في عموم البلاد).واشار البيان ان ( الشركة العامة للنقل تتكفل بتفريغ البواخر الراسية في الميناء لايصالها الى مخازن المحافظات وعلى مدار السنة).