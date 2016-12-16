– December 16, 2016

إقتصادي يرى ان قوانين الموارد المالية لا تصلح لتنمية الايرادات

بغداد – قصي منذر

عد المحلل الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني القوانين الخاصة بالموارد المالية قديمة ولا تصلح لتنمية وتطوير الايرادات الاقتصادية.وقال المشهداني في بيان امس ان (التشريعات والقوانين التي تنظم اعمال القطاع السياحي والزراعي والقطاعات الأخرى قديمة ولا تصلح لهذه المرحلة، لغرض تطوير الإيرادات وتنويعها).وأضاف، ان (عدم نمو هذه الموارد، سببها الأساسي السياسيات الحكومية الخاطئة في السنوات الماضية، فضلا عن الاوضاع الامنية في البلد ) حسب البيان ، واوضح المشهداني انه (عند الاطلاع على الموازنات الحكومية من 2004 إلى 2014 نرى إن التخصيصات الموجودة لدعم الزراعة والصناعة وقطاع الإسكان لم تصل إلى 4بالمئة من جميع الموازنات التي نظمت حتى في الموازنات الانفجارية، رغم اننا نسمع المناداة بان البلد صناعي وزراعي).وتابع (لا يمكن بناء قطاع زراعي وصناعي له إسهام كبير بتنويع الإيرادات، ما لم يتم دعم هذه القطاعات، لان المشكلة قديمة منذ سنوات فالحصار والحروب السابقة التي أثرت كثيرا على البنى التحتية والصناعية الزراعية).واشار البيان ان ( العراق يشهد منذ 2015 الماضي ازمة اقتصادية، نتيجة لانخفاض اسعار النفط وذلك لاعتماد الموازنة العامة على الايراد النفطي بنسبة 90بالمئة ما ادى إلى خفض الانفاق الحكومي واعتماد سياسية التقشف والتركيز على الدعم العسكري بظل الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية).