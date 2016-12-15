بريطانيا لا ترى مستقبلاً للرئيس الاسد في سوريا 

– December 15, 2016

لندن-(أ ف ب) – اعلن زير الدفاع البريطاني مايكل فالون الخميس ان بلاده لا ترى “مستقبلا للرئيس (بشار) الاسد في سوريا” وذلك في ختام اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية ضم نحو 15 من نظرائه.

وقال فالون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاميركي اشتون كارتر “حتى وان انتصر على المعارضة في حلب، ليس هناك انتصار في قصف مستشفيات او تقييد وصول المساعدة الانسانية”.

واضاف فالون “على العكس نواصل التطلع الى تسوية سياسية في سوريا تكون تعددية” بالفعل.

من جهته ايد وزير الدفاع الاميركي تصريحات نظيره البريطاني قائلا ان “الانتقال السياسي هو السبيل الوحيد لانهاء معاناة الشعب السوري”.

واتهم الوزير الاميركي المنتهية ولايته روسيا بدعم “وحشية لا تصدق” من خلال مساندتها هجوم الاسد على مقاتلي المعارضة في حلب.