برهم صالح: لنبحث قرار استقلال كردستان في بغداد وليس طهران وأنقرة

– December 15, 2016

دهوك – الزمان

دعا مسؤول كبير في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني إلى حسم قرار “استقلال” إقليم كردستان في بغداد وليس في تركيا أو إيران، فيما طالب بإعادة النظر في الدستور والاتفاقات السياسية في العراق.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد برهم صالح في كلمة له خلال مؤتمر “استقلال كردستان” الذي عقد ب‍الجامعة الأمريكية في دهوك اليوم الخميس إنه “يجب حسم موضوع استقلال الإقليم في بغداد وليس في أنقرة وطهران وواشنطن”، مبينا أنه “لا يجوز تغيير ارتباطنا من بغداد إلى أنقرة وطهران”.

وأضاف صالح وهو نائب سابق لرئيس الوزراء في العراق أن “كل فرد كردي في العالم لديه حلم الاستقلال”، لافتا إلى أن “كافة القوانين والمعاهدات الدولية تثبت على حق الكرد في تقرير مصيره”.

وأشار صالح إلى أن “إقليم كردستان يواجه مشاكل سياسية واقتصادية حقيقية”، مشددا على “ضرورة حل المشاكل الداخلية للإقليم”.