وصول الدفعة الاولى من عملية الاجلاء من حلب الى مناطق سيطرة المعارضة

– December 15, 2016

بيروت-(أ ف ب) – وصلت الدفعة الاولى من عملية الاجلاء من آخر جيب في مدينة حلب تسيطر عليه المعارضة الى ريف حلب الغربي الواقع تحت سيطرة الفصائل المقاتلة الخميس، وفق ما اكد مصدر طبي في المكان والمرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال أحمد الدبيس، المسؤول عن وحدة من الاطباء والمتطوعين تنسق عمليات الاجلاء، والموجود قرب بلدة خان العسل في الريف الغربي لفرانس برس “وصلت سيارات الهلال الاحمر والحمد الله، والان سيتم نقل الجرحى الى سيارات خاصة بالمعارضة لنقلهم الى المشافي القريبة”.

واكد المرصد السوري وصول القافلة الى منطقة الراشدين الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في ريف حلب الغربي.

وافاد مراسل فرانس برس في بلدة خان العسل في ريف حلب الغربي ان عشرات سيارات الاسعاف تنتظر في المكان لاستقبال الدفعة الاولى من الجرحى.

وخرج في الدفعة الاولى، وفق ما قال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس، “951 شخصا بينهم اكثر من 200 مسلح و108 جرحى بينهم ايضا مسلحون”.

وتأتي هذه العملية في اطار اتفاق تم التوصل اليه برعاية تركية روسية لاجلاء مقاتلي المعارضة ومدنيين من آخر المناطق التي تسيطر عليها الفصائل في شرق حلب، اثر هجوم واسع لقوات النظام السوري ضد الاحياء الشرقية استمر شهرا.

وستتيح مغادرة الفصائل المعارضة لمدينة حلب للجيش السوري بسط سيطرته بالكامل على المدينة في انتصار يعد الاكبر له منذ بدء النزاع في سوريا قبل حوالى ست سنوات