وفاة نجمي السينما المصرية أحمد راتب وزبيدة ثروت

– December 14, 2016

القاهرة – الزمان -(رويترز) – قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن الممثل أحمد راتب توفي الأربعاء عن 67 عاما في أحد المستشفيات الخاصة إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ونقلت الوكالة عن سامح الصريطي وكيل نقابة المهن التمثيلية قوله إن صلاة الجنازة ستقام على الفنان الراحل بعد ظهر اليوم.

ولد أحمد راتب في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1949 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.

قدم أعمالا مميزة في السينما والدراما التلفزيونية والإذاعية على مدى مشواره من خلال تميزه في أداء الدور الثاني كما كانت له بصمة كوميدية خاصة ظهرت من خلال مشاركته الفنان عادل إمام في الكثير من الأعمال.

ومن أبرز ما قدم في السينما (واحدة بواحدة) و(الإرهاب والكباب) و(الإرهابي) و(شقة مصر الجديدة) و(عمارة يعقوبيان) و(نوارة).

وكان من بين ما قدم في التلفزيون مسلسلات (غوايش) و(هند والدكتور نعمان) و(رأفت الهجان) و(بوابة الحلواني) و(المال والبنون) و(أم كلثوم) و(الجماعة).

وفي المسرح حقق نجاحا كبيرا بأعمال مثل (سك على بناتك) مع الراحل فؤاد المهندس عام 1980 و(الزعيم) مع عادل إمام. وكانت قبل ساعات من وفاة راتب قد توفيت الفنانة زبيدة ثروت عن عمر يناهز 76 عاما بعد صراع مع المرض.

والراحلة قدمت مجموعة من الأفلام فى السينما منها «نساء فى حياتى» مع رشدى أباظة وهند رستم إخراج فطين عبد الوهاب، و»الملاك الصغير» مع يوسف وهبي ويحيى شاهين و»بنت 17» مع أحمد رمزي وزوزو ماضي و»شمس لا تغيب» مع كمال الشناوى إخراج حسين حلمي المهندس، و»في بيتنا رجل» مع عمر الشريف وحسين رياض وحسن يوسف وزهرة العلا وفيلم «زمان يا حب» مع الموسيقار فريد الأطرش .