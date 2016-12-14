استخدام لقطات الفيديو لأول مرة لاحتساب ركلة جزاء

– December 14, 2016

اوساكا (اليابان) – رويترز – استخدمت لقطات الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لأول مرة في كأس العالم للأندية لكرة القدم عندما منح الحكم مخالفة لصالح كاشيما انتلرز ضد اتليتيكو ناسيونال في الدور قبل النهائي اليوم الأربعاء. ولفت حكم خارج الملعب الانتباه إلى مخالفة ارتكبها اورلاندو بيريو وذهب الحكم المجري فيكتور كاساي إلى جانب الملعب لمراجعة الواقعة على شاشة كمبيوتر. واحتسب كاساي على الفور ركلة جزاء في الدقيقة 33 نفذها شوما دوي بنجاح ليمنح الفريق الياباني التقدم 1-صفر.

وكان يمكن بوضوح رؤية بيريو وهو يعرقل منافسه دايجو نيشي خلال وجود اللاعبين في منطقة الجزاء أثناء تنفيذ ركلة حرة .

وسيلتقي الفائز مع ريال مدريد أو امريكا المكسيكي في النهائي يوم الأحد القادم .