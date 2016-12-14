250 مليون يورو لدعم إنتاج سيارة هيدروجينية

– December 14, 2016

برلين -(رويترز) – قالت صحيفة دي فيلت الألمانية الأربعاء دون ذكر مصادرها إن وزارة النقل ستستثمر 250 مليون يورو (265 مليون دولار) بحلول عام 2019 لجعل السيارات التي تعمل بالوقود ملائمة للإنتاج على نطاق كبير. وأضاف التقرير أن بعض هذه الأموال سينفق على البحوث والتطوير حتى تصبح هذه السيارات قادرة على المنافسة وسيستخدم جزء آخر منها لتطوير البنية التحتية مثل محطات التزويد بالوقود. وقال إن الحكومة الألمانية وافقت على برنامج دعم ما يعرف بالسيارات التي تعمل بخلايا الوقود الذي سيستمر حتى عام 2026.

وأبلغ وزير النقل الألماني ألكسندر دوربينت الصحيفة «تنتظرنا أكبر ثورة في النقل منذ اختراع السيارة بفضل المحركات الكهربائية والقيادة الآلية.»