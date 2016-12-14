فنلندا تستنجد بالاتحاد الأوروبي لكبح الهجرة من العراق

– December 14, 2016

منظمة دولية:داعش في الموصل يصنع أسلحة بمعايير تضاهي الجيوش

هلسنكي – أربيل – الموصل – الزمان

قالت فنلندا الأربعاء إنها ستضغط على الاتحاد الأوروبي ليعزز الجهود الرامية إلى كبح الهجرة غير المشروعة من خلال التفاوض على اتفاقيات مع العراق وأفغانستان والصومال.

ومن المقرر أن يعقد قادة دول الاتحاد قمة غدا الخميس لبحث نتائج اتفاقيات الهجرة التي أبرمت مؤخرا مع خمس دول أفريقية هي النيجر ونيجيريا ومالي والسنغال إثيوبيا.

وفي مقابل المساعدات المالية يلزم الاتحاد هذه الدول بتشديد القيود على الحدود وباستعادة المهاجرين غير الشرعيين.

وقال رئيس وزراء فنلندا جوها سيبيلا إن التوجه الجديد يؤتي ثماره على ما يبدو وإنه يتعين على الاتحاد أن يبرم اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى مع التركيز على تحسين معدلات إعادة المهاجرين. وأضاف لرويترز بعد أن تحدث أمام البرلمان «هناك مساندة لهذا التوجه بشكل عام من أعضاء آخرين (في الاتحاد). سأثير هذه الفكرة (الخاصة بالعراق والصومال وأفغانستان) خلال القمة.» وبينما تراجعت أعداد المهاجرين التي تصل اليونان من تركيا بعد اتفاق مع أنقرة يتزايد عدد الواصلين إلى إيطاليا من أفريقيا هذا العام. واستقبلت إيطاليا 154 ألف مهاجر العام الماضي ومن المرجح أن يكون العدد أعلى هذا العام.

واستقبلت فنلندا 32500 طالب لجوء العام الماضي معظمهم من العراق. وانخفض العدد لنحو 5500 هذا العام بعد أن شددت سياسات الهجرة.

فيما قالت مؤسسة أبحاث التسلح في الصراعات وهي جماعة مراقبة الأربعاء إن مقاتلي داعش ينتجون أسلحة على نطاق ودرجة من التطور يضاهي مستوى تسلح قوات الجيش الوطنية. وافاد داعش من العناصر المهملة من القوات العراقية في زمن صدامحسين الذين جرى فصلهم من العمل وقطعت مصادر ارزاقهم فالتحقوا بخبراتهم العالية بتنظيم داعش .

وأضافت المؤسسة أن التنظيم المتشدد لديه توحيد قياسي للإنتاج في الأنحاء المختلفة لدولة «الخلافة» التي أعلنها من جانب واحد في أراض سيطر عليها بسوريا والعراق.

وقالت في تقرير إن الجماعة المتشددة لديها «سلسلة إمداد قوية» من المواد الخام التي تجلبها من تركيا وإن درجة الدقة الفنية لما تصنعه تشير إلى أنه لا يمكن وصف ذلك بأنه إنتاج «بدائي» للأسلحة.

وأضافت في التقرير بعد قيامها بزيارات الشهر الماضي لست منشآت كانت تتبع التنظيم المتشدد في شرق الموصل «على الرغم من أن منشآت الإنتاج تستخدم مجموعة من المواد غير القياسية وسلائف كيمائية تستخدم في صناعة المتفجرات إلا أن مستوىالتنظيم ومراقبة الجودة وإدارة المخزون يشير إلى نظام معقد للإنتاج الصناعي ويخضع لرقابة مركزية.»

وأضافت مؤسسة أبحاث التسلح في الصراعات التي تقوم بتحديد وتتبع الأسلحة والذخيرة في الصراعات إن المنشآت التي زارتها كانت جزءا من منظومة تنتج أسلحة وفقا لقواعد إرشادية دقيقة أصدرتها سلطة مركزية.

وشمل الإنتاج منظومة للمراقبة تتضمن تقديم تقارير دورية وتفصيلية عن معدلات وجودة الإنتاج التي تساعد في ضمان التوحيد القياسي في أنحاء الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة الجماعة المتشددة في العراق وسوريا .

وقال التقرير «قذائف المورتر التي تصنع في منطقة من الأراضي الخاضعة لقوات الدولة الإسلامية تجري معايرتها لتتناسب مع الأنابيب التي تنتج في منشآت تقع في مناطق أخرى.»

وقدر باحثو المؤسسة أن الدولة الإسلامية أنتجت عشرات الآلاف من الصواريخ وقذائف المورتر في الأشهر السابقة على هجوم الموصل.

وقال التقرير إن التوحيد القياسي تطلب ثباتا في إمدادات الخامات وهو ما تحقق من خلال شبكة مشتروات كبيرة في تركيا المجاورة وسلسلة إمداد تمتد من تركيا إلى الموصل عبر سوريا.

وقالت المؤسسة إن داعش سعت إلى محاكاة الوظائف التي تقوم بها جيوش الدول في محاولة «لإضفاء شرعية على قدرة الجماعة وتماسكها في أعين مقاتلي الدولة الإسلامية» بالإضافة إلى المزايا الفنية للتوحيد القياسي.

وقالت المؤسسة كذلك إن الوثائق التي اطلعت عليها في الموصل تشير إلى أن الدولة الإسلامية زودت مقاتليها بتعليمات معقدة عن تصنيع وزرع العبوات الناسفة وتشغيل منظومات الأسلحة المعقدة مثل الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.