‎لقاء تركي روسي إيراني في موسكو قريباً لبحث الملف السوري

– December 14, 2016

انقرة – الزمان

اعلن وزير الخارجية التركي الاربعاء عن لقاء بين تركيا وروسيا وايران في السابع والعشرين من كانون الاول/ديسمبر الحالي في موسكو للبحث في سبل التوصل الى حل سياسي للنزاع في سوريا. ‎وقال الوزير التركي مولود تشاوش اوغلو في تصريح لتلفزيون «تي جي ار تي هابر» التركي «ان هدفنا هو التوصل الى وقف لاطلاق النار في كامل البلاد وفتح مفاوضات حول حل سياسي». ‎واضاف «سنعقد لقاء ثلاثيا في السابع والعشرين من كانون الاول/ديسمبر في موسكو مع تركيا وروسيا وايران».‎وتأتي تصريحات الوزير التركي غداة الاعلان عن اتفاق لوقف اطلاق النار تم التوصل اليه اثر مفاوضات بين عسكريين روس والاجهزة التركية والمسلحين المعارضين المحاصرين في شرقي حلب. الا ان تنفيذ هذا الاتفاق تعرقل واستؤنفت الاشتباكات وعمليات القصف بين الطرفين .

‎واتهم تشاوش اوغلو الجيش السوري بعرقلة اجلاء المدنيين معتبرا ان الكلام عن خرق الفصائل المسلحة لاتفاق وقف اطلاق النار هو عبارة عن «اكاذيب».

‎وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اعتبرا الاربعاء خلال اتصال هاتفي بينهما، ان خروقات وقف اطلاق النار في حلب يجب ان تتوقف، واعربا عن استعدادهما لتسهيل استئناف اخلاء المسلحين والمدنيين «باسرع ما يمكن» من شرقي حلب.