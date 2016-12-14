تعليق اتفاق اجلاء المدنيين ومقاتلي المعارضة السورية من حلب

– December 14, 2016

ايران تضع شروطاً جديدة وإردوغان يتصل ببوتين لانقاذ الهدنة

حلب – بيروت – الزمان

يستعد مقاتلو المعارضة السورية للانسحاب من حلب الأربعاء بعد اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى أعواما من القتال بالمدينة ومنح الرئيس بشار الأسد أكبر انتصار يحققه حتى الآن خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسةأعوام. وكانت جبهة النصرة قد انسحبت من القتال في حلب في ظروف غامضة وتركت ظهر الفصائل الاصغر مكشوفا فسقطت مناطق المعارضة بسهولة .وقال مسؤولون في المعارضة السورية وشهود لرويترز الأربعاء إن قوات الحكومة استأنفت قصف أحياءشرق حلب التي تقع تحت سيطرة المعارضة الأربعاء لنحو نصف ساعة بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار.

وقال مسؤول مقيم في تركيا من جماعة الجبهة الشامية لرويترز مستشهدا بتقارير على الأرض «هناك قصف عنيف من قوات النظام على حلب المحاصرة باستخدام المدفعية والدبابات وقذائف المورتر.»

وقال مسؤولون حكوميون أتراك إن الاتفاق جاء بعد محادثات بين روسيا حليفة الأسد الرئيسية وتركيا أحد الداعمين الرئيسيين لمقاتلي المعارضة. وصمت دوي الأسلحة في وقت متأخر من ليل الثلاثاء في حلب. وقالت مراسلة لرويترز في المدينة إنه لم يسمعدوي انفجارات بعد القصف شبه المستمر على مدى أيام.

ويكلل هذا أسبوعين من التقدم السريع للجيش السوري وحلفائه مما أجبر مقاتلي المعارضة على لتقهقر إلى جيب صغير جدا من المدينة في ظل الضربات الجوية المكثفة ونيران المدفعية. فيما اشترطت ايران اطلاق اسرى مليشيا النجباء واخراج الجرحى من فوعة وكفريا، وهي شروط لم تكن ضمن الاتفاق الروسي التركي لاخراج المقاتلين من حلب .

وباستعادة السيطرة على حلب بالكامل يثبت الأسد قوة تحالفه العسكري بينما يتمتع بدعم من سلاح الجو الروسي ومجموعة من المليشيات الشيعية المسلحة التي تدعمها إيران لاسيما مليشيا النجباء . وقال فيتالي تشوركين مندوب روسيا بالأمم المتحدة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في اجتماع ساخن لمجلس الأمن «حصلنا في الساعة الماضية على معلومات بأن الأنشطة العسكرية في شرق حلب توقفت… لقد توقفت.

وتحظى جماعات المعارضة بدعم من الولايات المتحدة وتركيا ودول خليجية لكن هناك أيضا جماعات إسلامية متشددة لا تساندها الدول الغربية. ويبدو ان تركيا سحبت يدها منذ اسابيع.

ولا يزال الأسد بعيدا عن الانتصار في الحرب السورية المعقدة حتى بعد استعادة حلب ذات الأهمية الاستراتيجية. ويواصل مقاتلو المعارضة القتال من معاقل في أجزاء أخرى من البلاد منها مناطق في الشمال الغربي وأخرى إلى الجنوب من دمشق. فيمااعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاربعاء انه سيتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لمحاولة انقاذ الهدنة في مدينة حلب السورية .

وقال اردوغان في خطاب متلفز «ساتحدث مجددا مع بوتين هذا المساء»، مضيفا «الوضع (في حلب) هش جدا ومعقد».

وقد تجددت الاشتباكات العنيفة والغارات الاربعاء في مدينة حلب في شمال سوريا بعد تعليق اتفاق لاجلاء مدنيين ومقاتلين معارضين منها.

وكانت تركيا وروسيا اعلنتا الثلاثاء التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار يتيح اجلاء مسلحي المعارضة السورية ومدنيين من حلب.

واتهمت روسيا مسلحي المعارضة بانتهاك الاتفاق لكن تركيا التي تدعم المعارضة حملت قوات النظام وحلفائه مسؤولية ذلك.

وقال الرئيس التركي «كنا نأمل بان تكون عملية الاجلاء بدأت، لكن للاسف بدأت الصواريخ مجددا بالسقوط».

واضاف «لذلك نبقى حذرين» مؤكدا ان وقف اطلاق النار هو «آخر امل» لشعب حلب «البريء».

واستهجن اردوغان ايضا فشل الامم المتحدة في اقامة منطقة آمنة في سوريا لايواء اللاجئين قائلا ان تركيا ستستقبل الفارين من حلب اذا لزم الامر.

وقال «الامم المتحدة! أين أنت؟»

كان الأسد قال إن الانتصار في حلب سيكون نقطة تحول في الحرب لكن يجب أن يواصل جيشه الزحف على المناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وبينما يواجه تنظيم الدولة الإسلامية هزائم في شمال سوريا ويعاني من خسارة الكثير من قياداته خلال ضربات جوية ويتعرض لهجمات في العراق فإنه تمكن هذا الأسبوع من استعادة مدينة تدمر من قبضة الجيش السوري.

وتعتبر روسيا سقوط حلب انتصارا كبيرا على «الإرهابيين» وهو التعبير الذي تصف به موسكو والأسد كل جماعات المعارضة المسلحة الإسلامية المتشددة والمعتدلة التي تسعى للإطاحة به.

لكن في الأمم المتحدة وصفت الولايات المتحدة العنف في المدينة المحاصرة والتي تتعرض للقصف منذ شهور بأنه يمثل «الشر الحديث».

ولحق دمار هائل بالمدينة التي كانت مركزا اقتصاديا مزدهرا ذات يوم بمواقعها الأثرية الشهيرة خلال الحرب التي قتل خلالها مئات الآلاف وسببت أسوأ أزمة لاجئين على مستوى العالم وسمحت بصعود تنظيم الدولة الإسلامية.

ومع تطور المعركة من أجل حلب تزايدت المخاوف الدولية إزاء معاناة ما يزيد على 250 ألف مدني كان من المعتقد أنهم ما زالوا في القطاع الشرقي الخاضع لسيطرة المعارضة قبل بدء تقدم الجيش المباغت في نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

وفر عشرات الآلاف منهم إلى أجزاء من المدينة تسيطر عليها الحكومة أو فصائل كردية بينما انسحب عشرات الآلاف غيرهم إلى الجزء الخاضع لسيطرة المعارضة من المدينة والذي تقلص سريعا في ظل تقدم الجيش.

وقال أبو مالك الشمالي الذي يسكن في حي سيف الدولة وهو أحد آخر الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة «الناس يقولون إن القوات لديها قوائم بأسر المقاتلين وتسألها إن كان لها أبناء مع الإرهابيين. بعد ذلك إما يتركونهم أو يطلقون عليهم الرصاصويتركونهم ليموتوا.»

ووصف سكان المدينة أوضاعا شديدة السوء. وقال الشمالي إن الجثث ملقاه في الشوارع. وأضاف «هناك العديد من الجثث في الفردوس وفي بستان القصر ولا يوجد من يدفنها.