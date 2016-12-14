وساطات مصرية بين الفرقاء الليبيين

– December 14, 2016

أبو صلاح شلبي عضو مجلس النواب الليبي لـ (الزمان):

القاهرة – مصطفى عمارة

كشف مصدر بوزارة الخارجية ل (الزمان) ان الخارجية المصرية تستضيف حاليا حواراً ليبياً يضم الفرقاء اليبيين كافة فى محاولة جديدة للوصول الى حل سياسى ينهى الازمة الحالية خاصة فى ظل وجود خلافات بين المجلس الرئاسى برئاسة فايز السراج والبرلمان الليبي برئاسة عقيله واضاف المصدر ان مصر عرضت اجراء تعديلات على اتفاق الصخيرات وخاصة فيما يتعلق بالترتيبات الامنية والمادة 8 المتعلقة بالقيادة العليا للجيش وبنية وهيكلة مجلس الدولة والمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق والوصول الى حل وسط يتوافق عليه الجانبين.

وفى تصريحات خاصة للزمان اكد ابو صلاح شلبى عضو البرلمان الليبى ونائب رئيس البرلمان العربى ان مصر دائماً عامل فعال فى القضية الليبية نظرا لارتباطها بالامن القومى المصرى وان وفودا من قيادات البرلمان والمجتمع المدنى المصرى سوف تتحرك الى ليبيا فى محاولة منها لتفهم الاوضاع على الطبيعة ومحاولة ايجاد حل للخلافات بين الفرقاء السياسيين

فيماأظهرت بيانات شحن أكدها مسؤول نفط ليبي أن شركة شتات أويل النفطية النرويجية ستشحن 80 ألف طن من النفط الخام من ميناء السدر بشرق ليبيا يوم 16 ديسمبر كانون الأول الحالي على متن الناقلة سي ميوزيك.

وقال المسؤول إن المؤسسة الوطنية للنفط تخطط لتحميل شحنة ثانية قبل نهاية العام من الميناء الذي كان مغلقا منذ أواخر 2014. ورفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة عن شحنات النفط من مينائي السدر وراس لانوف في منتصف سبتمبر أيلول .

وفي حين استؤنفت الصادرات من راس لانوف بعد ذلك بفترة وجيزة تأجل التصدير من ميناء السدر بسبب إصلاحات في الميناء.

وعوضا عن ذلك كانت المؤسسة تصدر النفط الخام الذي تنتجه شركة الواحة للنفط من ميناء راس لانوف.