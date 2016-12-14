حماس مرتبطة بأجندة دولية ولا تزال تريد المصارعة لا المصالحة

– December 14, 2016

حازم أبو شنب عضو المجلس الثوري لحركة فتح لـ (الزمان):

القاهرة – مصطفى عمارة

شهدت الايام الماضية انعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح وسط وجود انقسامات تهدد وحدة الحركة بعد فصل عدد من القياديين واستبعاد البعض الاخر وعقب انتهاء المؤتمر، كان ل (الزمان) هذا الحوار مع السفير حازم ابو شنب عضو المجلس الثورى لحركة فتح .

-ما هو تقييمكم للنتائج التى تمخض عنها المؤتمر السابع لحركة فتح فى ظل الانتقادات التى وجهت له بفضل بعض القيادات واستبعاد البعض الاخر ؟

النتائج التى تمخض عنها المؤتمر السابع لها دلالات مختلفة اهمها انها احدثت تغييرا ديمقراطيا فى النتائج والشخصيات وظهرت بانها تمثل مناطق جغرافيه محددة ولم تشمل كافة ابناء الحركه فى مختلف مناطقهم خاصة المحسوبين على فتح فى قطاع غزه وهذا سيكون له اثر كبير ويحتاج الى تعديل اما الجهات التى تتهم شخصيات معينه فى انتمائها الوطنى فهذه الجهات لا تحظى باحترام الجمهور الفلسطينى لا وطنيا ولا سياسيا

-ولماذا غابت مخيمات لبنان عن التمثيل فى المؤتمر ؟

كما قلت هناك خلل فى تمثيل الفلسطينيين فى كافة المناطق سواء فى غزه او الشتات ومنها مخيمات لبنان وسوريا ودول العالم والدول العربية حيث تم التركيز فى التمثيل على عناصر فتح فى الضفه الغربيه وهذا سيكون له اثره الكبير على الحركة ومؤسساتها

-وهل حصول مروان البرغوتى على اعلى الاصوات يعنى انه اقرب المرشحين لخلافة ابو مازن ؟

صناعة النتائج وتطميعها يظهر ان التمثيل جاء لاعضاء تنظيم الداخل الكلاسيكيين على حساب كافة الشرائح والجهات التى تستحق التمثيل واى شخصيات تم تفويزها تدخل فى هذا السياق الاماندر ولكن تم تفويزها لاسباب اخرى نتحفظ عن ذكرها الا لوقتها

-وما مغزى مشاركة حماس فى المؤتمر ؟ وهل يحمل مشاركتها بادره طيبه نحو انهاء الانقسام ؟

اشك فى نوايا حماس ونواياها فى المصالحه فحماس تريد المصارعة لا المصالحة وقرارها مازال مرهون لجهات دولية

-فى ظل اعلان المؤتمر ان السلام خيار استراتيجى هل ترى انه كان يجب اتخاذ خطوات بديله فى ظل انسداد عملية السلام ؟

لا يوجد مايسمى بخيار السلام خيار استراتيجى ووحيد لان ابناء فتح الحقيقيون يلتزمون بتعدد الخيارات واشكال النضال وهم يشكلون الغلبة الحقيقيه واقول ان نفس الرجال يحيى الرجال

-هناك انتقادات توجه لعباس بانه اضعف الحركة باستبعاده بعض القيادات هل ترى ان هذا الاجراء سوف يحدث انقسام بالحركة ؟

لا يمكن لشخص واحد ان يحكم مسار قضيه او حركه ووجودنا بين الجماهير اعظم واعمق مما يتخيل البعض ودورنا ان نجمع الناس ونوحدها وان حدث خطا هنا او هناك فسنقوم بلملمته ودفن نتائجه السلبيه فنحن عصبون على الكسر وعلى القسمه والتشرذم وهدفنا فلسطين ومأربنا الشهادة على ابواب الاقصى

-هناك من يرى ان هناك فتور فى العلاقه بين السلطة الفلسطينية بعد اتهامات ابو مازن لبعض دول المنطقه فى اشاره واضحه لمصر بالتدخل فى الشان الفلسطينى بسبب موقفها من دحلان فكيف ترى ذلك ؟

لا نستطيع الاستغناء عن مصر كما ان مصر لا يمكن ان تستغنى عنا فمصر بتاريخها وشعبها وقياداتها ومؤسساتها لم تنفصل يوما عن حب فلسطين ورعايتها وكذلك نحن نضع مصر فى اعيننا وقلوبنا وسنعمل على ان تكون مصر قويه وصلبه وسندا للشعب الفلسطينى ولا يمكن ان نتوقف عند الشخوص بل نحترم المواقف ونتعامل معها

-وهل ترى ان هناك تحالف بين حماس ودحلان لاقصاء ابو مازن ؟

فى السياسة كل شئ ممكن ولكن سوف تبقى حركة فتح وغلبتها على باقى القوى

-ماهى رؤيتك للسياسة الامريكية تجاه قضية فلسطين خاصة بعد تصريحاته الاخيرة ؟

ملامح السياسة الامريكية متطرفة ولا علاقة لها بارض الواقع فى المنطقة والتغيير لابد ان يبدا من اهل المنطقة وليس مستوردا او معلبا فنحن من يصنع المستقبل

-وما ردكم على تصريحات نتنياهو الاخيرة بانه سوف يحمل المعول لهدم المسجد الاقصى ؟

فليحلم نتنياهو ومن وراءه بما يشاء اما نحن فسوف نفض هذه الاحلام ولن نسمح بتجاوز القدس والاقصى ابدا

-وما هو تقييمكم للمبادرة الفرنسية للسلام كاساس لحل قضية فلسطين ؟

المبادرة الفرنسية ضعيفة ولا ملامح لنتائجها واذا جاءت الخواتيم كما يريد الشعب الفلسطينى فاهلا وسهلا بها اما اذا كانت غير ذلك فلا اهلا ولا سهلا

-فى النهاية ماهى مطالبكم من الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة ؟

نطلب من الدول العربية ان تقف مع الشعب الفلسطينى وان تعزز وجود قضية فلسطين فى المحافل الدولية وان لا تترك الشعب الفلسطينى وحيدا امام الغطرسة الاسرائيلية .