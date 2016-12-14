مصير حلب يعيد الى الذاكرة الاحداث المأساوية في ساراييفو وغروزني

– December 14, 2016

باريس-(أ ف ب) – يعيد مصير حلب التي باتت على وشك السقوط كليا بايدي النظام السوري بعد معارك دامت اكثر من اربع سنوات، الى الذاكرة مصير مدينتي ساراييفو في البوسنة وغروزني في الشيشان اللتين كانتا ايضا محاصرتين.

– ساراييفو – اوقع حصار قوات صرب البوسنة من نيسان/ابريل 1992 الى تشرين الثاني/نوفمبر 1995، اكثر من 10 الاف قتيل بينهم اكثر من 1600 طفل وتبقى من اكثر الاحداث مأساوية في حرب البوسنة التي دارت بين الصرب والمسلمين والكروات.

واثارت صور وشهادات سكان عاصمة اوروبية محاصرة كانوا يقتلون برصاص قناصة امام اعين الجنود الدوليين العاجزين عن حمايتهم، صدمة في العالم باسره. – 20 ايار/مايو 1992. «نقل الجرحى الى المستشفى ينطوي على مخاطر كبيرة لانه فور خروج شخص من مبنى يصبح هدفا للقناصة والميليشيات المنتشرة امام الحواجز التي تمنع الوصول الى الحي» (…) «بعض الخطوط الهاتفية لا تزال تعمل في الحيوهي صلتنا الوحيدة مع العالم» (استاذ جامعي اتصلت به وكالة فرانس برس هاتفيا).

– 15 تموز/يوليو 1992. عند قرابة الساعة 10,30 قرب جسر يعبر نهر ميلياكا يرى الموفد الخاص لوكالة فرانس برس فتى يتراوح عمره بين 8 و10 سنوات ممدا على الارض على جانبه مع دماء تسيل من رأسه. لقد استهدفه قناص تمركز في مبنى او في احدىالمنازل الصغيرة ذات الاسقف الحمراء على التلال القريبة. – 22 تموز/يوليو 1993. اطلق صرب البوسنة اكثر من 3700 قذيقة على ساراييفو وضواحيها وفقا لمراقبين من الامم المتحدة اي احدى عمليات القصف الاكثر ضرواة منذ فرض الحصار على المدينة. – 5 شباط/فبراير 1994. تسقط قذيفة في سوق ساراييفو المركزية وتتسبب بسقوط 68 قتيلا. بعد يومين يشارك ادي فاغلر (65 عاما) في جنازة صديقة ويقول «بالتأكيد نتعرض للخطر لمجرد وجودنا هنا لكن تخطينا مشاعر الخوف منذ زمن. علينا ان نحضرلاننا في كل الاحوال محكوم علينا بالموت. لكننا لا نعرف متى واين سنقتل».

وقبل يوم قال محمد كوريتش (27 عاما) «لا يمكننا البقاء في منازلنا اننا بشر! نعلم انها لن تكون المجزرة الاخيرة ونعلم ايضا ان الاسرة الدولية بعد ادانات وخطابات رنانة لايام ستنتقل الى قضايا اخرى».

– غروزني – تعرضت عاصمة الشيشان الجمهورية الصغيرة في القوقاز الروسي للدمار التام خلال شتاء 1999-2000 جراء عمليات القصف والغارات الروسية خلال المعركة لاستعادة غروزني من الانفصاليين الشيشانيين.

واستمرت معركة غرزوني من 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 الى السادس من شباط/فبراير 2000 التاريخ الذي رفع فيه العلم الروسي في عاصمة الشيشان.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2000 اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية غير الحكومية ان الاسرة الدولية لم ترق الى مستوى مسؤولياتها للرد على «المجازر في الشيشان».

في التاسع من كانون الثاني/يناير 2000 روى سكان من المدينة لجأوا الى جمهورية انغوشيا الروسية كيف عاشوا الجحيم في انقاض غروزني لصحافي من وكالة فرانس برس.

– روزا موفلايفا (40 عاما). «عشنا ثلاثة اشهر في قبو في البرد والظلام دون تدفئة ومياه ولم نجازف ابدا للخروج منه».

واضافت «الجثث بقيت ملقاة في الشارع لايام واحيانا لاسبوع. لم نتمكن من الخروج لدفنها بسبب نيران القناصة. وكان الجرحى يموتون ايضا في الشارع لان احدا لم يتمكن من اسعافهم». وتتذكر بان القصف كان متواصلا مع توقف لمدة 10 الى 15 دقيقة.

– علي مناييف (28 عاما). «هناك جثث في كل مكان. بدأ السكان يأكلون الكلاب والقطط. عندما لا تريدون الموت جوعا ليس لديكم اي خيار اخر». – عمر سعيدلاييف (42 عاما). «دمرت كافة المباني تقريبا والمباني الاخرى تحترق». «كنا نستخدم الفرش والاغطية القذرة بالتناوب» (…) «لكن في جميع الاحوال لم يكن في امكاننا النوم لشدة القصف».