– December 14, 2016

الصدر يحتل المرتبة الثالثة في لائحة أبرز الشخصيات

إستطلاع عالمي: عملية تحرير الموصل أهم

حدث عربي لعام 2016

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

احتلت عمليات تحرير الموصل كأبرز حدث عربي خلال عام 2016 ، فيما احتل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المرتبة الثالثة في لائحة ابرز الشخصيات العربية للعام نفسه. وبحسب استطلاع للرأي اجراه موقع الكتروني عالمي نالت عملية تحرير الموصل 13.5 بالمئة من اصوات المشاركين بالتصويت بوصفها الحدث العربي الأبرز للعام الجاري ، فيما حصد الصدر 13.2بالمئة من إجمالي أصوات اهم شخصية عربية. واعلن موقع روسيا اليوم انتهاء التصويت الذي أجراه لاختيار الشخصية والحدث الأبرز عربيا وعالميا للعام الجاري بمشاركة عدد قياسي تجاوز سبعة ملايين صوت، موضحاً ان (أكثر من ستة ملايين صوت شارك في اختيار الشخصية العربية الأبرز ، فيما توزعت بقية الأصوات بين محوري الشخصية العالمية والحدث الأبرز). ووفقا لنتائج التصويت النهائية ، فقد اختار زوار الموقع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أبرز شخصية عربية لعام 2016 بنيله أكثر من مليوني صوت، أو 33.4 بالمئة من إجمالي الأصوات، ويليه نجله ولي ولي العهد محمد بن سلمان بفارق ضئيل، بعد حصوله على أكثر من 1.9 مليون صوت أو 31.3 بالمئة من إجمالي الأصوات.وفي المركز الثالث جاء الصدر بحصوله على نحو 810 آلاف صوت، أي 13.2 بالمئة من إجمالي الأصوات. وكان الصدر قد احتل المرتبة الاولى في بداية التصويت قبل ان ينافسه في ما بعد ولي ولي العهد السعودي لينتهي الامر بفوز العاهل السعودي. ويلي الصدر العاهل الأردني عبد الله الثاني في المركز الرابع بـ 8.6 بالمئة من الأصوات، والملك المغربي محمد السادس (المركز الخامس – 3.4 بالمئة).أما الرئيس السوري بشار الأسد، فكان من نصيبه في التصويت لهذا العام، 1.8 بالمئة من إجمالي الأصوات، ما وضعه في المركز السادس، ويليه على التوالي كل من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس اللبناني ميشيل عون.أما الآخرون، وهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وقائد الجيش الليبي المنبثق عن مجلس نواب طبرق المشير خليفة حفتر، وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وزعيم تنظيم أنصار الله عبد الملك الحوثي، ورئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والرئيس اللبناني ميشيل عون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقد نال كل منهم أقل من 1 بالمئة من الأصوات. وفي ما يخص التصويت على أبرز شخصية عالمية، كانت المنافسة الرئيسية بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين. وفي نهاية المطاف، تقدم أردوغان بفارق كبير نسبيا، بحصوله على أكثر من 180 ألف صوت ( 42.1بالمئة)، فيما جاء بوتين في المركز الثاني بحصوله على زهاء 130 ألف صوت (29.9 بالمئة).وكان المركز الثالث من نصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بـ 4.7 بالمئة من الأصوات (أكثر من 20 ألف صوت). ويليه بفارق غير كبير الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما بحصوله على 3.1 بالمئة من الأصوات (ما يربو عن 13 ألف صوت).وفي المركز الخامس، جاء المعارض التركي فتح الله غولن (3.1 بالمئة)، ويليه الرئيس الإيراني حسن روحاني (2.8 بالمئة)، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (2.6 بالمئة)، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (2.4 بالمئة)، والرئيس الكوبي الراحل فيديل كاسترو (2.5 بالمئة)، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (1.3 بالمئة)، وبابا الفاتيكان فرنسيس (1.3 بالمئة). أما الآخرون، فنالوا أقل من 1بالمئة من الأصوات.وتعكس نتائج التصويت لأبرز حدث عربي وعالمي لعام 2016 النزعات نفسها، إذ جاء في المركز الأول الانقلاب في تركيا (30.5 بالمئة). أما الحدث العربي الأبرز، بحسب آراء زوار الموقع فهو انطلاق عمليات تحرير الموصل (13.5 بالمئة)، ثم الأحداث المتعلقة بمعركتي تدمر وحلب بـ 13 بالمئة من المشاركين في التصويت.كما رأى 10.6 بالمئة أن قرار اليونسيكو عد الأقصى تراثا إسلاميا خالصا، هو الحدث الأبرز، مقابل 9.9 بالمئة اختاروا تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 12 عاما، كأبرز حدث على مستوى العالم.أما الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فعدّها 9.4 بالمئة فقط من المشاركين في التصويت الحدث الأبرز، فيما صوت 4.9 بالمئة لاستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي .