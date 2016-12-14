– December 14, 2016

ساكو يدعو المسلمين والمسيحيين للوحدة

قبل فوات الأوان

كركوك – مروان العاني

دان بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس روفائيل الاول ساكو التفجير الذي ضرب احدى الكنائس في العاصمة المصرية ،مناشداً المسلمين والمسيحيين العمل كفريق واحد قبل فوات الاوان من اجل ارساء السلام ، كما طالب المسؤولين والساسة العراقيين بتبني ثقافة جديدة تتلاءم مع العصر الراهن، مشدداً على ان هذ الامر لن يتحقق الا بتوافق وطني . وقال ساكو في رسالة تعزية وجهها إلى البابا تواضروس الثاني لسقوط ضحايا جراء التفجير الذي طال الكنيسة البطرسية في القاهرة تلقت (الزمان) نسخة منها (نشجب بشدة هذا العمل الإجرامي الجبان الذي استهدف بيتًا لعبادة الله وقتل أبرياء كانوا يصلون ومن المؤسف أننا في هذا الشرق، مهد الديانات والحضارات بتنا نعيش وضعًا مقلقًا ومخيفًا وخطيرًا من صراعات وتفجيرات وقتل ودمار وتهجير شبه يومي ونحن العراقيين كان لنا نصيب وافر منها)، مضيفاً (إننا نصلي من اجل راحة انفس الشهداء والشفاء العاجل للجرحى). وناشد ساكو في ختام رسالته المسلمين والمسيحيين أن (يهبوا كفريق واحد قبل فوات الأوان، من أجل تحقيق وفاق وطني صحيح، وإرساء أسس السلام الدائم والعادل).

الى ذلك، دعا ساكو المسؤولين والساسة العراقيين الى تبني ثقافة جديدة تتلاءم مع العصر الراهن مطالبا بـ(اعادة النظر في المنظومة التربوية).

وذكر بيان صادر عن بطريركية الكلدان تلقته (الزمان) امس ان ساكو التقى بالسفير الامريكي لدى بغداد دوغلاس سيليمان والمبعوث الامريكي لمنظمة التعاون الاسلامي محمد ارسلان سليمان خلال زيارتهما الى مقر البطريركية الكلدانية في بغداد مع وفد من العاملين في السفارة الامريكية حيث (ركز اللقاء على الوضع العام في العراق ومشروع المصالحة والتسوية، والرؤى بعد اندحار داعش بالاضافة الى وضع بلدات سهل نينوى وعودة المسيحيين الى بيوتهم ورؤية الكنيسة في العودة للمناطق المحررة ومستقبل المسيحيين) .ونقل البيان عن ساكو قوله ان (المسيحيين يطالبون بأن يعاملوا مثل ما يعامل المواطنون الآخرون في الحقوق والتشريع والمشاركة والتوظيف واحترام تاريخهم وتراثهم، كونهم مواطنين أصليين)، مضيفاً (وللخروج من عقلية المحاصصة لابد من تبني المسؤولين العراقيين ثقافة جديدة تتلاءم مع الزمن الراهن، واعادة النظر في المنظومة التربوية وهذا يتم عندما يصل السياسيون العراقيون الى وفاق وطني حقيقي والا لا مستقبل للبد ولن يستقر الوضع).

وفيما يتعلق بسكان بلدات سهل نينوى، شدد ساكو على وجوب (توفير حماية حقيقية لهم لطمأنتهم بالعودة واعمار بيوتهم واصلاح البنى التحتية وتوفير الخدمات فهذا سوف يعزز الامل بمستقبل أفضل)، مطالبا بأن (تساهم الولايات المتحدة الامريكية بشكل كبير في عملية الاعمار).من جهته،اكد سيليمان ان (ذلك سيحصل بالمستقبل القريب). بدوره، استعرض المطران باسيليوس يلدو تطلعات المغتربين المسيحيين الى استقرار العراق واستعدادهم للتعاون في الاعمار والاستثمار إن وجدت ضمانات حقيقية.