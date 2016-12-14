– December 14, 2016

غروس: ميسي أفضل لاعب في العالم

برشلونة تهزم أهلي جدة في مباراة الأهداف الثمانية وتتوّج بكأس الابطال

{ الدوحة – وكالات: توج برشلونة الإسباني بطلا لكأس الأبطال الودية، بعد فوزه المثير على أهلي جدة السعودي بنتيجة 5-3، اول امس، الثلاثاء، على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، بالدوحة. تقدم برشلونة بثلاثية نظيفة مبكرا عن طريق ثلاثي هجومه المرعب لويس سواريز في الدقيقة الثامنة، وليونيل ميسي في الدقيقة العاشرة، ونيمار دا سيلفا في الدقيقة 17 . وتمكن البديل عمر عبدالرحمن عموري، نجم العين الإماراتي، الذي شارك في المباراة مع الأهلي، من تقليص الفارق بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 51 . لكن باكو ألكاسير، ورافينيا ألكانتارا، أضافا الهدفين الرابع والخامس للفريق الكتالوني في الدقيقتين 55، و58 على الترتيب. ثم قلص مهند العسيري الفارق بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 60، و65 . جاءت المباراة متوسطة المستوى، سيطر الفريق الكتالوني على الكثير من فتراتها، وامتلك زمام الأمور، خاصة في النصف ساعة الأول، مستغلا الرهبة والارتباك في أداء الفريق السعودي. وبعد مرور 30 دقيقة، قرر لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة، إخراج نجومه ميسي، وسواريز، ونيمار، وجيرارد بيكيه، وفي نفس التوقيت دفع كريستيان جروس، مدرب الأهلي، بعموري. واختلفت الأمور كثيرا بعد خروج الرباعي، ودخول عموري، وبدأ الراقي في الظهور على مسرح أحداث المباراة، وتبادل السيطرة على مجريات اللعب مع البارسا. وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي الضغط على منافسه، ونجح عموري في إحراز الهدف الأول من ركلة جزاء احتسبها الحكم القطري فهد جابر بداعي عرقلة عمر السومة داخل المنطقة. وشعر الفريق الإسباني بالحرج، حتى كشر عن أنيابه من جديد، وجاء رده سريعا بهدفين آخرين، قبل أن ينقذ العسيري فريقه من هزيمة ثقيلة، وقلص الفارق بثنائيته. وانحصرت الكرة في وسط الملعب خلال الدقائق الأخيرة، في ظل محاولات ما بين الحين والآخر للفريق الأخضر تارة، والفريق الكتالوني تارة أخرى، حتى أطلق الحكم القطري صافرته معلنا نهاية المباراة.

أفضل لاعب في العالم

وأكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، هو اللاعب الأفضل في العالم. وقال جروس، اول امس، الثلاثاء، قبل مباراة فريقه الودية أمام برشلونة بالدوحة، المباراة فرصة جيدة وتاريخية، وهذه الودية ستمنح لاعبينا ثقة كبيرة بسبب الاحتكاك بمجموعة من أفضل اللاعبين. وأضاف برشلونة قدّم مستويات قوية هذا الموسم، وبالأخصّ في مباراته مع مانشستر سيتي (بدوري أبطال أوربا)، وأنا مقتنع بأن ميسي هو الأفضل في العالم. وخسر ميسي جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم 2016، لصالح البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد. وعن مشاركة الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري مع الأهلي في المباراة، علق جروس بقوله: نرحّب به، ونبارك له الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا. نحن نتشرف بتواجده معنا، وهو سيقدم إضافة كبيرة للفريق.

راكيتيتش: مواجهة ممتعة

وأكد الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، أن مواجهة فريق الأهلي السعودي كانت جيدة، معبرًا عن سعادته بالتواجد للمرة الأولى في الدوحة. وقال راكيتيتش، في تصريحات صحفية: دائمًا نحظى بحفاوة كبيرة في المباريات التي نلعبها خارج إسبانيا، ونحن سعداء بما وجدناه في الدوحة، وبالمستوى الذي خرجت به المباراة، إضافة إلى أن تسجيل الأهداف الكثيرة كن أمرًا جيدًا، واستمتع الجمهور بها. وعن رأيه في قرعة دوري أبطال أوربا، ومواجهة باريس سان جيرمان، قال: المباراة صعبة، وسنواجه فيها فريق جيد، وكذلك لديه مدرب متميز جدًا وهو إيمري الذي سبق وان واجه فريقنا من قبل في عدد من المباريات عندما كان مدربا لإشبيلية الإسباني، وأعتقد أن برشلونة قادر على تجاوز تلك المواجهة والذهاب بعيدًا في البطولة القارية.

ميسي يرتقي رابعاً

وأصبح المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرابع في ترتيب اللاعبين الأكثر حضوراً في مباريات برشلونة الرسمية في مختلف الاستحقاقات بعدما خاض مباراته مع اوساسونا برسم الجولة الـ15 من الدوري الاسباني و التي فاز بها بثلاثية نظيفة. ورفع ميسي رصيده من المباريات الرسمية بألوان البارسا إلى 550 مباراة منذ التحاقه بالفريق موسم 2004-2005 متفوقاً على أسطورة الكتالوني ميغيلي الذي خاض 549 مباراة. ويبقى ميسي متخلفاً عن ثلاث من أساطير البارسا و هم تشافي هرنانديز بـ767 مباراة رسمية وزميله الحالي القائد اندريس انييستا الذي خاض 605 مباراة ثم كارلوس بويول صاحب الـ593 مباراة والذي يهدده ميسي بشكل مباشر وعلى الأرجح سيزيحه من المركز الثالث قبل نهاية الموسم المقبل بل ولا يستبعد أن يزيح حتى تشافي هرنانديز من صدارته خاصة في حال بقي مع البلوغرانا لغاية اعتزاله في حال نجحت مفاوضات تمديد عقده إلى غاية العام 2022.

الزمالك يُخطر فيفا وكاس بقرار مهم لتفادي العقوبات

{ القاهرة – وكالات: قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم اول امس الثلاثاء، إن مجلس إدارة النادي أرسل خطابين رسميين للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) يخطرهما بتجميد أرصدة النادي في البنوك. وأضاف رئيس الزمالك أن هذه الخطوة تهدف إلى تبرئة موقف النادي الأبيض بشأن المستحقات المتأخرة للبرازيلي ريكاردو والغاني جونيور أجوجو لاعبي الفريق السابقين حتى لا يتم توقيع عقوبات جديدة على النادي من قبل الفيفا. وأكد الزمالك في الخطابين أن الحجز على أرصدة النادي تسبب في تأخر سداد مستحقات اللاعبين خلال المدة الماضية. ويسعى مجلس ادارة نادي الزمالك لإيقاف الحكم المنتظر صدوره من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بسبب عدم التزام مجلس الإدارة بسداد مستحقات الغاني جونيور أجوجو مهاجم القلعة البيضاء الأسبق بعد تقديم الأخير شكوى ضد النادي. ويجري نصر الدين عزام المستشار القانوني لنادي الزمالك اتصالات مكثفة مع بعض المسئولين بالاتحاد الدولي خلال المدة الحالية لشرح الظروف القهرية التي يمر بها الزمالك بعد الحجز على الأرصدة بالبنوك ومنع تحويل أي مبالغ مادية خارج مصر بسبب الأحكام الصادرة لممدوح عباس رئيس النادي الأسبق ومصلحة الضرائب المصرية. وأرسل نصر الدين عزام للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية كافة الأوراق التي تؤكد منع نادي الزمالك من تحويل مبالغ خارج البلاد مما يؤكد أن التأخر في سداد المستحقات خارج عن إرادة النادي وليس تقصير من مسؤولي النادي. وجدد المستشار القانوني مناشدته للمسؤولين بسرعة حل أزمة الحجز على أرصدة نادى الزمالك لأن هذا سيؤثر على الفريق وسيجعله معرض للعقوبات خاصة وان النادي مطالب بضرورة سداد مستحقات لبعض اللاعبين الأجانب أمثال أجوجو والبرازيلي ريكاردو.