– December 14, 2016

بوروسيا دورتموند تسخر من ليفربول

{ برلين – وكالات: حذر مسؤولو نادي بوروسيا دورتموند الألماني، نظرائهم في ليفربول من بذل أي محاولة لضم اللاعب الشاب كريستيان بوليسيتش، مؤكدين أنه لا نية للاستغناء عنه. وقال مايكل زورك، المدير الرياضي للنادي الأصفر، لصحيفة بيلد الألمانية: أعلنّاها من قبل بكل وضوح، لن نقوم ببيع كريستيان، فهو يعد جزء أساسي من كل خططنا. هناك في ليفربول ليسوا في حاجة لإضاعة وقتهم. ويسعى الفريق الأحمر للتعاقد مع صاحب الـ18 عاما، في ظل رغبة المدرب يورجن كلوب الشديدة في ضمه خلال مدة الانتقالات الصيفية المقبلة على أقصى تقدير. وكان مسؤولو ليفربول تقدموا بعرض بلغ 11 جنيه إسترليني، لضم الأمريكي الدولي خلال مدة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه قوبل بالرفض. وأبدى مسؤولو ليفربول استعدادهم لرفع العرض إلى 25 مليون جنيه إسترليني، وهو العرض المبدئي الذي قوبل بالرفض أيضا.