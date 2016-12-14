– December 14, 2016

أموال الصين تخطف نجم تشيلسي

كونتي يعلن إستعداده لمواجهات الكريسماس

{ لندن – وكالات: أكد مدرب تشيلسي أنطونيو كوتني أنه مقتنع بأن لدى فريقه ما يلزم للبقاء على قمة ترتيبب الدوري الإنكليزي الممتاز خلال مدة أعياد الميلاد المزدحمة. وقاد المدرب الإيطالي تمارين فريقه يوم اول امس الثلاثاء قبل التوجه إلى ملعب الضوء لملاقاة سندرلاند وهي المبارة الأولى من أصل 4 للفريق قبل نهاية العام الحالي. واستفاد تشيلسي كثيرا من برنامج مبارياته المتوازن حتى الآن بسبب غيابه عن المسابقات الأوربية وخروجه المبكر من كأس الرابطة على يد وست هام يونايتد. وخوض المباريات في مدة أعياد الميلاد تجربة جديدة بالنسبة لكونتي، كما أنه غير معتاد على عدم وجود مدة راحة شتوية، لكنه في المقابل يؤكد جاهزية فريقه للمرحلة المقبلة. وقال كونتي في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية مساء اول امس الثلاثاء: أعتقد أننا مستعدون لخوض العديد من المباريات في الأيام القليلة المقبلة، عملنا بجد لنكون في أتم الجاهزية لعطلة لمدة أعياد الميلاد، والآن فإنه من المهم أن نبدأ هذه المرحلة جيدا. وأضاف: إنها تجربة جديدة بالنسبة لي ولأسرتي، أنا معتاد على إجازة في عطلة أعياد الميلاد، الآن يعتبر خوض هذه التجربة أمر رائع، اللعب في عطلة الأعياد في بلد جديد. ويخوض تشيلسي مباراة سندرلاند وفي جعبته 37 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن أرسنال الذي يلعب مساء اول امس الثلاثاء بضيافة إيفرتون، وهو يتطلع للفوز العاشر على التوالي في الدوري أمام خصم يحتل مؤخرة الترتيب ويمتلك أسوأ سجل على ملعبه. وصرح كونتي بأن فريقه لن يتهاون أمام فريق المدرب الأسكتلندي ديفيد مويس، وقال: نعلم جميعا أن سندرلاند يحتل المركز الأخير، لكن إذا نظرت إلى المباريات الخمس الأخيرة ستجد أنه جمع 9 نقاط، ولهذا السبب يجب أن ننتبه لهذه المباراة ونركز من بدايتها وحتى نهايتها. من جهة اخرى ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن لاعب تشيلسي، البرازيلي أوسكار دوس سانتوس، سينتقل إلى شنجهاي الصيني خلال مدة الانتقالات الشتوية مقابل 52 مليون جنيه إسترليني. وأوضحت صحيفة ديلي ميل عبر موقعها الإلكتروني، اول امس، الثلاثاء، أن أوسكار، الذي لا يشارك بصفة منتظمة مع تشيلسي سيجلب للنادي مقابل مادي كبير برحيله إلى الدوري الصيني. ولا يتمتع أوسكار بثقة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، ولم يبدأ أي مباراة للبلوز منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي. وأبرزت الصحيفة أن أوسكار سيزامل مواطنه العملاق هالك في شنجهاي، تحت قيادة المدرب السابق لتشيلسي، البرتغالي أندري بواش. وسيصبح أوسكار ثالث لاعب من تشيلسي ينضم إلى أحد الفرق الصينية مؤخرا بعد السنغالي ديمبا با، والبرازيلي راميريز، كما سبق للعاجي ديدييه دروجبا، والفرنسي نيكولاس أنيلكا أن خاضا التجربة الصينية في السابق. وانضم أوسكار إلى تشيلسي عام 2012، ولعب أكثر من 200 مباراة في كافة المسابقات، وفاز معه بلقب الدوري الممتاز مرة واحدة، ولقب الدوري الأوربي وكأس الرابطة الإنكليزي مرة واحدة أيضا، ونال جائزة أفضل هدف في الموسم من قبل النادي مرتين. ولعب أوسكار 48 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي، وفاز معه بكأس القارات إضافة إلى فضية الألعاب الأولمبية العام 2012 . ولم سبق لشنجهاي أن أحرز لقب الدوري الصيني، واحتل المركز الثالث في الموسم الماضي ليتأهل إلى الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال آسيا التي ستنطلق في فبراير/ شباط المقبل. يذكر أن 5 من أصل أعلى 14 لاعبا أجرا في العالم يلعبون في الدوري الصيني، بينهم هالك، والأرجنتيني إيزيكيل لافيتزي، والكولومبي جاكسون مارتينيز، والإيطالي جراتسيانو بيليه، كما يحصل المدرب بواش على أجر سنوي كبير يبلغ 11 مليون مليون جنيه إسترليني سنويا.