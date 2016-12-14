– December 14, 2016

زبيدة ثروت توصي بدفنها جنب عبد الحليم حافظ

رحيل قطة الشاشة العربية عن 76 عاماً

فائز جواد

شيعت الاوساط الفنية والثقافية المصرية الاربعاء الرابع عشر من كانون اول 2016 الممثلة زبيدة ثروت التي توفيت مساء الثلاثا بعد صراع ضد المرض واصدرت نقابة الممثلين والفنانين والكتاب والمنتجين السينمائيين بيانات نعت فيها الممثلة ثروت كما حضر الى مراسم تشييع الجنازة الى مثواها الاخير عدد من الفنانين والفنانات المصريين الى جانب شخصيات ثقافية وادبية مصرية وعربية وعدد كبير من محبي الفنانة زبيدة ثروت .

وكانت الراحلة والبالغة من العمر 76 عاما، تتلقى العلاج في مستشفى الصفا بالمهندسين حتى وافتها المنية مساء الثلاثاء 13/12. ولدت الفنانة الراحلة زبيدة ثروت فى 14 يونيو 1940 بمدينة الإسكندرية، كان أول فيلم سينمائي لها هو دليلة عام 1956 والذي ظهرت فيه لبضع دقائق مع شادية، وعبد الحليم حافظ. آخر عمل شاركت فيه كان مسرحية اسمها “عائلة سعيدة جدًا” مع الراحل أمين الهنيدي والمنتصر بالله تأليف وإخراج الراحل السيد بدير، ومثلت أيضًا مسرحية “20 فرخة وديك” وقررت الاعتزال من أواخر السبعينات بعد فيلم المذنبون إخراج سعيد مرزوق. والراحلة هي احدى أشهر نجمات الرومانسية في السينما المصرية. وكانت زبيدة ثروت قد دخلت في صراع مع المرض الفترة الأخيرة.

وكانت ثروت كشفت عدداً من الأسرار التي لم تعلنها من قبل، في ظهورها الإعلامي الأول يمنذ ما يقرب من ثلاثين عاماً، حينما استضافها الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة (الحياة المصرية).

ورصدت لها أبرز خمسة أسرار أدلت بها الفنانة خلال الحلقة عندما اعلنت قائلة (أعاني من سرطان الرئة، حيث أصبت به بسبب شراهتي في تدخين السجائر، وهو الأمر الذي يجعلني أطلب من كل أب وأم أن يمنع أولادهما من تدخين هذه العادة اللعينة، التي تقتل يومياً عشرات الشباب). واضافت (أنا إحدى حفيدات السلطان حسين كامل، سلطان مصر، حيث إن والدتي هي زبيدة حسين كامل؛ نجل الخديو إسماعيل، لكنني أخفيت تلك المعلومة تماماً عن أصدقائي في الوسط الفني والإعلاميين بعد ثورة 1952 حتى لا يقال إنني تبع العائلة الملكية).

وكشفت ان ( المطرب الراحل عبد الحليم حافظ كان يحبني للغاية، وحاول أكثر من مرة أن يتقدم لخطبتي من أسرتي، وفي إحدى المرات جاء الرد قاطعاً، حيث قال والدي لن أزوج ابنتي لمغنواتي). مؤكدة حبها لعبد الحليم حافظ ولكن لصغر سنها في ذلك الوقت لم تستطع ان تصارحه بحبها الكبير لحافظ . واوصت الراحلة بالقول (وصيتي حينما أموت أن أدفن بجوار عبد الحليم حافظ، حيث إنني تأكدت من حبه لي بعد وفاته، ومقربون منه أكدوا لي أنه طلب أن يلصق صورتي في مدفنه ). واضافت ( الفنان الراحل حسين رياض كان يحبني للغاية، دائماً ما كان يقول هذا الكلام على الملأ وقدام الناس) وفي اخر تكريم للراحلة كرّم مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ64 ، مع عدد كبير من الفنانين وكان على رأسهم الفنانة زبيدة ثروت. ولم تحضر الفنانة زبيدة ثروت لاستلام التكريم بنفسها بسبب مرضها ، وأرسلت بالنيابة عنها ابنتها رشا وحفيدها أحمد عبد القدوس، وهو في نفس الوقت حفيد الكاتب إحسان عبد القدوس. ويعد هذا الظهور الإعلامي الأول لابنتها وحفيدها، وتعرضت ابنتها رشا لموقف محرج بسبب ابنها الذي صعد ليتسلم جائزة جدته وطلب من والدته أن تصعد هي الأخرى إلى المسرح لتلقي كلمة. عرفت بلقب (قطة السينما العربية) والدها كان ضابطا وهي صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية. منذ ظهورها الاول في السينما نالت لقب اجمل عيون عندما مثلت أول فيلم سينمائي لها هو دليلة عام 1956 والذي ظهرت فيه لبضع دقائق مع شادية، وعبد الحليم حافظ، وأجمل افلامها مع عبد الحليم حافظ بطولة فيلم (يوم من عمري)، أطلق عليها بعض النقاد لقب (ملكة الرومانسية) بعد عرض فيلم (يوم من عمري) مع عبد الحليم حافظ. قدمت مجموعة كبيرة من الأفلام مثل (نساء في حياتي) مع رشدي أباظة وهند رستم إخراج فطين عبد الوهاب وكذلك الملاك الصغير مع يوسف وهبي ويحيى شاهين وبنت 17 مع أحمد رمزي وزوزو ماضي وشمس لا تغيب مع كمال الشناوي إخراج حسين حلمي المهندس، وفي بيتنا رجل مع عمر الشريف وحسين رياض وحسن يوسف وزهرة العلا وفيلم (زمان يا حب) مع الموسيقار فريد الأطرش. بعد بضع سنوات من شهرتها بالفن التحقت بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

زواجها الرابع واولادها ..

زبيدة ثروت تزوجت سنة 1960 ضابطا في البحرية المصرية اسمه إيهاب الغزاوي ثم المنتج السوري صبحي فرحات الذي أنجبت منه بناتها الأربع ثم محمد إسماعيل وآخر أزواجها الممثل عمر ناجي وهي آخر زيجاتها

ومثلت الراحلة افلاما سينمائية عده اشهرها فلم دليلة عام 1956 وكان اول فيلم بحياتها الفنية ثم فيلم حكاية 3 بنات بنفس العام. الملاك الصغير ضحى وفيلم نساء في حياتى.

1958 بنت 17

1959 عاشت للحب

1959 شمس لا تغيب

1959 احترسي من الحب

1960 إني أتهم

1961 يوم من عمري

1961 نصف عذراء

1961 في بيتنا رجل

1962 سلوى في مهب الريح

1969 زوجة غيورة جدا

1969 كيف تتخلص من زوجتك

1970 الحب الضائع

1970 أنا وزوجتي والسكرتيرة

1971 حادثة شرف

1972 زهرة البنفسج

1973 شمس وضباب

1973 زمان يا حب

1973 الرجل الآخر

1974 الأحضان الدافئة

1975 المذنبون

1975 لا شىء يهم

1976 الحب الحرام

1976 لقاء هناك .