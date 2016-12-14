– December 14, 2016

نجوم عرب وأجانب غيّبهم الموت عام 2016

الوسط الفني العراقي يودّع العاني وأمل طه والشرقاوي والأنصاري

بغداد- الزمان

ونحن نودع 2016 لابد لنا ان نستذكر نجوماً غيبهم الموت خلال هذه العام , والذين بالتأكيد سيبقون خالدين في الذاكرة باعمالهم المميزة.اذ ودع الوسط الثقافي والفني العراقي شخوص متميزة بعطائها في مقدمتهم الفنان يوسف العاني الذي غادر الحياة عن تسعين عاما في العاشر من تشرين الاول الماضي في العاصمة الاردنية عمان بعد ازمة صحية ادخلته في غيبوبة تامة لبضعة اسابيع تاركا رصيدا غنيا في المسرح والسينما والتلفزيون بعد رحلة فنية امتدت لأكثر من نصف قرن، وارتبط باسمه عدد من ابرز المحطات في الحياة الفنية العراقية ويطلق عليه لقب (فنان الشعب) الذي جسد همومه وآماله في أعماله.كما غيب الموت النحاتة الرائدة عبلة العزاوي في الـ 7 من كانون الثاني الماضي, كما فقد الوسط التشكيلي العراقي خلال عام 2016 المبدع فهمي القيسي في الـ 18 من تشرين الاول الماضي .وفقد الوسط الادبي في نهاية نيسان الكاتب محمد شاكر السبع الذي غيبه الموت في غربته بكندا.

وفي الـ19 من أيار الماضي اطفأ الموت ضحكات الممثلة الكوميدية المحبوبة امل طه بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز الستين عاماً،. وكانت طه قد التحقت بكلية الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية، عام 1974، و تخرجت منها سنة 1978.وكان المخرج فلاح زكي قد اكتشف طه عام 1977 في سهرة تلفزيونية ووقفت امام كاميرات التلفزيون اول مرة مع الراحل الفنان محمد القيسي ومنذ ذلك العمل ذاع سيطها وأصبحت نجمة الشارع العراقي.وفي رصيد الفنانة الراحلة العديد من الافلام والمسلسلات، كما شاركت في الكثير من المسرحيات بأدوار كوميدية، فضلا عن تقديمها العديد من البرامج التلفزيونية.وكانت طه قد تعرضت إلى جلطة دماغية عام 2009 أصيبت على أثرها بالشلل النصفي في الجهة اليسرى من جسدها تسببت بانقطاعها عن الوسط الفني..وبعد رحيلها بايام وتحديدا في الـ 22 من الشهر نفسه غيب الموت الفنان عبدالجبار الشرقاوي بعد اصابته بذبحة صدرية عن عمر ناهز 63 عاما.وتخرج الشرقاوي الذي من معهد الفنون الجميلة وعمل في الفرقة القومية للتمثيل وله رصيد متميز من الاعمال.

كما فقد الوسط الاعلامي في الـ 25 من شهر أب الماضي الاذاعي الرائد بهجت عبد الواحد.وغيب الموت في الـ27 من ايلول الماضي في كندا الفنان عمانوئيل رسام بعد رحلة ابداع فنية وهو من من مواليد 1940، محلة الجامع الكبير، مدينة الموصل. وفي الـ 14 من تشرين الاول الماضي غيب الموت المخرج علي الانصاري اثر ازمة صحية مفاجئة المت به في بغداد والراحل ترك ارثا كبيرا من الاعمال الاذاعية والتلفزيونية التي تركت بصمة جميلة لدى الجمهور العراقي والعربي، فمن اعماله التاريخية التي اخرجها مسلسل سيدة النساء، الواعظون، اقرأ، مواقف وعبر،وعلى صعيد المسلسلات الاجتماعية والكوميدية اخرج مسلسلات رماد الماضي، الحلم، يوميات أبو رزقي، طحنه بمنحه بجزءين، القادم من الماضي، حلوه ومره وغيرها الكثير. و هو شقيق المخرج الراحل مهند الانصاري وشقيق المخرج الاذاعي حسن الانصاري وشقيق المصور التلفزيوني سعد الانصاري ووالد المخرج التلفزيوني في قناة (الشرقية) حيدر الانصاري …وقبل ايام فقد المسرح الكركوكي الفنان الرائد ياوز فائق الذي غيبه الموت في السليمانية بعد صراع مع مرض عضال.وغيب الموت في السليمانية امس الاول المطرب جلال خورشيد اثر اصابته بنوبة قلبية مفاجئة عن 40 عاما.

ازمة قلبية

وغيب الموت الكثير من النجوم العربية ففي الشهر الاول من العام حدثت مفاجأة مؤلمة برحيل الممثل المصري ممدوح عبدالعليم عن 60 عاما أثر ازمة قلبية مفاجئة وهو يمارس الرياضة في احد منتديات القاهرة وفي حينه نقل عبد العليم إلى المستشفى لتقديم الاسعافات الأولية ولكن وافته المنية قبل وصوله لأيدي الأطباء.وفي الـ 7 من شباط الماضي رحل الممثل السعودي فؤاد بخش عن 76 عاما نتيجة جلطة دماغية المت به.وفي 13 نيسان رحل الممثل الكوميدي المصري سيد زيان بعد صراع مع المرض عن 73 عاما. وغيبت ازمة قلبية الممثل وائل نور في أيار الماضي عن 56 عاما داخل شقته بمنطقة العجمى بالإسكندرية، بسبب أزمة قلبية مفاجئة.وكان اخر ظهور لنور قبيل الرحيل في برنامج رامز جلال خلال شهر رمضان في مقلب(رامز واكل الجو)..وفي تشرين الاول الماضي ودعت لبنان الملحن والمطرب المبدع ملحم بركات بعد ازمة صحية المت به عن 72 عاما. ورحل الفنان محمود عبدالعزيز الشهر الماضي بعد ازمة صحية رقد على اثرها في المشفى لاسابيع عدة ليودع بعدها الحياة عن 70 عاما. وكان الراحل قد دخل في غيبوبة بمستشفى الصفاء قبل وفاته بسبب نقص نسبة الهيموغلوبين في الدم , وولد عبد العزيز في حي الورديان غرب الإسكندرية وكان ينتمي إلى أسرة متوسطة، تعلم في مدارس الحي إلى أن انتقل إلى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية وهناك بدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة.وحصل على درجة البكالوريوس ثم درجة الماجستير في تربية النحل. بدأت مسيرته الفنية من خلال مسلسل الدوامة في بداية السبعينيات حين أسند له المخرج نور الدمرداش دوراً في المسلسل مع محمود ياسين ونيللي، ومع السينما من خلال فيلم الحفيد أحد كلاسيكيات السينما المصرية (1974)، وبدأت رحلته مع البطولة منذ عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم حتى آخر العمر.في خلال 6 سنوات قام ببطولة 25 فيلماً سينمائياً، وخلال تلك الفترة ظل يقدم الأدوار المرتبطة بالشباب والرومانسية والحب والمغامرات.منذ عام 1982 بدأ محمود عبد العزيز بالتنويع في أدواره، فقدم فيلم العار ورسخ محمود عبد العزيز نجوميته بعد هذا الفيلم، ونوع أكثر في أدواره فقدم دور الأب في العذراء والشعر الأبيض. وفي فيلم تزوير في أوراق رسمية، ثم دور عميل المخابرات المصرية والجاسوس في فيلم إعدام ميت، وقدم شخصيات جديدة في أفلام الصعاليك والكيف الذي حظي بنجاح جماهيري كبير.في عام 1987 قدم فيلماً من أهم أفلامه وهو البريء، وفي منتصف الثمانينيات قدم دوراً من الأدوار الهامة في حياته الفنية وهو دور رأفت الهجان في المسلسل التليفزيوني الذي يحمل نفس الاسم وهو من ملف المخابرات المصرية.بلغ عدد أفلام محود عبد العزيز نحو 84 فيلماً، قام فيها بدور البطولة بينما أخرج فيلماً واحداً هو البنت الحلوة الكدابة. وقد تنوعت هذه الأفلام ما بين الرومانسية الكوميديا والواقعية. وغيب الموت امس الاول الممثلة المصرية زبيدة ثروت بعد معاناة مع المرض والراحلة من مواليد عام 1940. واشتهرت ثروت ببطولة عدد من الافلام ذات الصبغة الرومانسية منذ أواخر الخمسينيات إلى جانب عدد من أبرز نجوم السينما المصرية كالمطربين عبد الحليم حافظ وفريد الاطرش والممثلين رشدي أباظة وعمر الشريف وكمال الشناوي ويحيى شاهين وأحمد رمزي وحسن يوسف وغيرهم.بدأت العمل في السينما في عام 1956 في فيلم دليلة، حيث ظهرت في دور ثانوي قصير الى جانب المطرب عبد الحليم حافظ وشادية، الذي عادت لتلعب دور البطولة أمامه في فيلم يوم من عمري للمخرج عاطف سالم، والذي عد من أشهر أدوارها.كما ظهرت في دور البطولة أمام المطرب فريد الأطرش في فيلم زمان يا حب الذي اخرجه عاطف سالم في 1973.وعرفت ثروت بلون عينيها المميز الذي جعل البعض يطلق عليها لقب قطة السينما المصرية أو صاحبة أجمل عينين فيها.اعتزلت العمل في السينما أواخر السبعينيات وكان من أفلامها الاخيرة المذنبون للمخرج سعيد مرزوق مع حسين فهمي وسهير رمزي أواخر عام 1975 ولقاء هناك مع نور الشريف في عام 1976 و الحب الحرام الذي مثلته في لبنان الى جانب أديب قدورة في عام 1976.ولدت ثروت في مدينة الاسكندرية، ويشير البعض إلى أنها من أصول شركسية، ودخلت الى العمل في السينما بعد فوزها بمسابقة ونشر صورتها على غلاف مجلة في منتصف الخمسينيات. ومنذ العام الماضي تعرضت ثروت لأكثر من انتكاسة صحية أدخلت إثرها الى العناية المركزة في المستشفى، من جراء مضاعفات التهاب رئوي لتدخينها السكائر بشراهة.بعد اعتزالها التمثيل في السينما ظهرت ثروت في عدد من المسلسلات التلفزيونية والأعمال المسرحية، ومن بينها أنا وهي ومراتي 1978 وعائلة سعيدة جدا1985 ومين يقدر على ريم 1987، قبل اعتزالها العمل الفني في أواخر الثمانيينات. وكما ودعنا في عالمنا العربي العديد من النجوم ودع العالم الغربي نجوم اخرى منها المغني الامريكي برنس عن 57 عاما نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات في منزله.كما رحل في تشرين الثاني الماضي الممثل الامريكي روبرت فون عن 83 عاما بعد صراع مع سرطان الدم الحاد.كما غيب السرطان الممثل البريطاني آلان ريكمان في الشهر الاول من العام الماضي عن 69 عاما. ورحل المنتج البريطاني احد اعضاء فرقة بيتلز الشهيرة جورج مارتن في اذار الماضي عن 90 عاما.